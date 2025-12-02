Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зубы в дверях и заклинания в стенах: зачем наложницы «Великолепного века» прятали странные предметы в Топкапы

Зубы в дверях и заклинания в стенах: зачем наложницы «Великолепного века» прятали странные предметы в Топкапы

2 декабря 2025 09:54
«Великолепный век»

И это не дворцовой фольклор, а реальная практика османского гарема.

Турецкий сериал «Великолепный век» выстроил для зрителей образ гарема как пространства интриг, роскоши и тайных знаков.

Но когда в ходе реставрации дворца Топкапы археологи действительно начали находить под полами и в стенах странные предметы, стало ясно: сценаристы были куда ближе к правде, чем казалось.

Гарем как закрытая экономика

Наложницы и евнухи получали регулярное содержание, покупали украшения, ткани, амулеты. При этом личного пространства практически не существовало - общие комнаты, сундуки, отсутствие надежных замков.

Деньги и вещи приходилось прятать буквально в конструкциях здания. Так появились тайники под плитами, в косяках дверей, за деревянными панелями.

Что нашли под полами и в дверях

Во время реставрационных работ были обнаружены сотни серебряных и золотых монет, серьги, кольца, обрывки ожерелий, ключи, ножницы, булавки.

Но настоящую сенсацию вызвали предметы с явным магическим смыслом. В одной из дверей нашли сверток с заговором, гвоздем и человеческим зубом.

В стенах - амулеты с арабской вязью, зашитые в ткань. Такие «пакеты защиты» использовались как обереги от зависти, доносов и болезней.

Зачем наложницам были нужны заклинания

В условиях постоянной конкуренции за внимание султана страх был частью повседневности. Потеря статуса, ссылка, наказание - все это могло случиться в любой момент.

Магические практики становились последней линией личной защиты. Заклинание в стене было чем-то вроде личного сейфа и страховки одновременно.

В сериале «Великолепный век» мы видели, как Хюррем, Махидевран и другие героини пользовались амулетами, прибегали к гадалкам и опасались колдовства.

Сегодня археологические находки подтверждают: подобные страхи были не художественным приемом, а частью реальной жизни гарема. Топкапы хранил не только сокровища империи, но и частные страхи его обитательниц - буквально замурованные в стены, пишет дзен-канал Империя.

Также прочитайте: Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011–2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно Читать дальше 2 декабря 2025
Почти 15 лет зрители строили версии, и вот ответ: Узерли сама назвала причину конфликта Хюррем и Ибрагима в «Великолепном веке» Почти 15 лет зрители строили версии, и вот ответ: Узерли сама назвала причину конфликта Хюррем и Ибрагима в «Великолепном веке» Читать дальше 1 декабря 2025
Хюррем была младше не только Сулеймана, но и Махидевран: вот сколько лет было героям «Великолепного века» Хюррем была младше не только Сулеймана, но и Махидевран: вот сколько лет было героям «Великолепного века» Читать дальше 1 декабря 2025
Практически анекдот про Штирлица с парашютом: почему татуировка Фирузе — главный провал «Великолепного века» Практически анекдот про Штирлица с парашютом: почему татуировка Фирузе — главный провал «Великолепного века» Читать дальше 30 ноября 2025
У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом Читать дальше 29 ноября 2025
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов Читать дальше 3 декабря 2025
Если уже залпом проглотили «Воскресший Эртугрул», включайте его прямое продолжение: в Турции это — настоящий хит Если уже залпом проглотили «Воскресший Эртугрул», включайте его прямое продолжение: в Турции это — настоящий хит Читать дальше 2 декабря 2025
Осман был самым выдающимся, но сколько всего было детей у Эртугрула? Правда и вымысел в сериале «Воскресший Эртугрул» Осман был самым выдающимся, но сколько всего было детей у Эртугрула? Правда и вымысел в сериале «Воскресший Эртугрул» Читать дальше 2 декабря 2025
Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле» Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле» Читать дальше 2 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше