Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма

Первый фильм о Джоне Уике представлял собой лаконичную историю возмездия. Главный герой сохранял загадочность на протяжении всего сюжета. Лишь отдельные реплики и намёки раскрывали фрагменты его биографии.

Постепенно зрители понимали масштаб его способностей. Становилось ясно, на какие поступки он способен в гневе. При этом Джон Уик оставался профессиональным наёмным убийцей экстра-класса.

Однако свою основную профессию он демонстрировал крайне редко. На протяжении всей киносаги был лишь один случай, когда герой действительно выполнял заказ.

Заказ у киллера в фильме «Джон Уик 2»

Во второй части франшизы события развиваются через несколько дней после расправы над мафией. К Джону Уику является Сантино Д’Антонио с необычным предложением. Он просит устранить собственную сестру Джианну, возглавившую семейный бизнес.

Первоначально герой решительно отказывается от заказа. Он напоминает о своем формальном уходе на покой. Однако старый кровный долг вынуждает его нарушить принципы. Этот случай становится единственным в всей серии фильмов.

Именно здесь Уик действует по чужой просьбе и из корыстных побуждений. То есть легендарного профессионала зрители видят за реальной работой лишь однажды.

Но даже тогда миссия завершается не совсем стандартно. Джианна сама лишает себя жизни, опережая действия киллера.

Характер Джона Уика

Секрет популярности «Джона Уика» заключается в тонком психологическом парадоксе. Зрители симпатизируют не профессиональному убийце, выполняющему холодные заказы. Они сопереживают человеку, мстящему за смерть своего питомца.

Но ведь его истинная сущность — наемник, работающий за деньги. А образ одинокого мстителя, который так полюбился аудитории, является лишь маской, пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

