Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма

Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма

15 октября 2025 14:44
Кадр из фильма «Джон Уик 2»

Его образ слишком идеализирован.

Первый фильм о Джоне Уике представлял собой лаконичную историю возмездия. Главный герой сохранял загадочность на протяжении всего сюжета. Лишь отдельные реплики и намёки раскрывали фрагменты его биографии.

Постепенно зрители понимали масштаб его способностей. Становилось ясно, на какие поступки он способен в гневе. При этом Джон Уик оставался профессиональным наёмным убийцей экстра-класса.

Однако свою основную профессию он демонстрировал крайне редко. На протяжении всей киносаги был лишь один случай, когда герой действительно выполнял заказ.

Заказ у киллера в фильме «Джон Уик 2»

Во второй части франшизы события развиваются через несколько дней после расправы над мафией. К Джону Уику является Сантино Д’Антонио с необычным предложением. Он просит устранить собственную сестру Джианну, возглавившую семейный бизнес.

Первоначально герой решительно отказывается от заказа. Он напоминает о своем формальном уходе на покой. Однако старый кровный долг вынуждает его нарушить принципы. Этот случай становится единственным в всей серии фильмов.

Именно здесь Уик действует по чужой просьбе и из корыстных побуждений. То есть легендарного профессионала зрители видят за реальной работой лишь однажды.

Но даже тогда миссия завершается не совсем стандартно. Джианна сама лишает себя жизни, опережая действия киллера.

Кадр из фильма «Джон Уик 2»

Характер Джона Уика

Секрет популярности «Джона Уика» заключается в тонком психологическом парадоксе. Зрители симпатизируют не профессиональному убийце, выполняющему холодные заказы. Они сопереживают человеку, мстящему за смерть своего питомца.

Но ведь его истинная сущность — наемник, работающий за деньги. А образ одинокого мстителя, который так полюбился аудитории, является лишь маской, пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Ранее портал «Киноафиша» писал про спорный момент, когда Джон Уик стреляет в церкви.

Фото: Кадры из фильма «Джон Уик 2» (2016)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Читать дальше 15 октября 2025
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Читать дальше 15 октября 2025
До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT Читать дальше 13 октября 2025
Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Читать дальше 13 октября 2025
Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Читать дальше 13 октября 2025
Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной Читать дальше 13 октября 2025
В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров Читать дальше 13 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше