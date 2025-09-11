Зря все думали, что отец Уэнсдэй — неудачник среди изгоев: его способность раскрыли только во 2 сезоне

На протяжении первого и второго сезонов «Уэнсдэй» зрители привыкли к мысли, что Гомес Аддамс — единственный из семьи, кто не унаследовал никаких сил. Уэнсдэй исследует множество даров изгоев, Мортиша обладает медиумскими способностями, Фестер управляет электричеством, Пагсли тоже тяготеет к электрокинезу.

А Гомес? На фоне одарённых родственников он выглядел чуть ли не обычным человеком, которого выделяют только страсть к жизни и преданность семье.

Но финал второго сезона разрушил эту иллюзию: оказалось, что Гомес тоже когда-то владел даром. Более того, это была та же сила, что и у Фестера с Пагсли. Правда, способность отняли у него в юности — Айзек Найт лишил его дара во время эксперимента.

Почему это важно

До этого открытия Гомес воспринимался как изгой среди самих изгоев. Его любили за харизму, за то, что он умел быть опорой без магии. Именно это выделяло его на фоне остальных Аддамсов. Теперь же история получает новый оттенок: Гомес — не просто «бездарный» представитель семьи, а жертва чужих интриг и экспериментов.

Это откровение ставит перед зрителями новые вопросы. Можно ли восстановить его способности? Почему именно он стал мишенью Айзека? И как изменится динамика в семье, если тайна раскроется до конца?

Тайна, которую скрывали десятилетиями

Оказалось, что Мортиша и Гомес намеренно держали правду в секрете. Когда-то, ещё во времена учёбы в «Неверморе», на них давил Огастес Стоунхёрст, требуя молчания. Мортиша призналась Уэнсдэй: она боялась, что дочь начнёт копать глубже и поставит себя под удар.

Гомес же добавил ещё один слой к этой истории — он никогда не рассказывал о своём прошлом с Айзеком Найтом. Это было слишком опасно. В итоге супруги решили: молчание лучше любых объяснений, ведь оно защищает семью.

Итог

Секрет Гомеса полностью меняет восприятие его образа в «Уэнсдэй». Теперь ясно: он не был «обычным» рядом с магическими родственниками — его сила когда-то существовала, но её украли.

Эта линия делает персонажа глубже, а также оставляет пространство для будущего: третий сезон легко может исследовать вопрос, способен ли Гомес вернуть свой дар.

