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Киноафиша Статьи Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман»

Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман»

30 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Граница. Таежный роман»

Зрители в шоке от поведения этого героя, а точнее героини.

Сериал «Граница. Таёжный роман» появился на экранах 26 лет назад. Однако часть зрителей открыла для себя эту историю только недавно — благодаря повторным показам.

Мелодраматические линии жизни военных, их семей и быта в гарнизоне вызвали новый интерес. И у многих, пересмотревших проект, сложилось общее мнение: среди персонажей выделяется один, чьё поведение невозможно выдержать.

Сюжет сериала «Граница. Таежный роман»

События разворачиваются в 1970 году на Дальнем Востоке. В отдалённом военном городке у китайской границы молодой офицер Иван Столбов получает травму на учениях и оказывается под наблюдением Марины — жены своего непосредственного начальника Никиты Голощекина.

Никита занимает официальную должность, однако его деятельность выходит за пределы устава: через границу идёт нелегальный груз, и он принимает в этом участие. Пока муж занят делами, между Мариной и Иваном возникает связь, которая быстро перерастает в нечто большее. Когда ситуация осложняется известием о беременности, конфликт становится неизбежным.

Отзывы о персонажах

По сюжету главным антагонистом выступает Никита, однако в обсуждениях зрители чаще указывают на другого персонажа как на источник основных проблем в сериале. Марину уже навали самой мерзкой героиней проекта, которая на самом деле любит только себя.

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман»

«Марина оказалась просто распущенной женщиной, хотя поначалу воспринималась дамой с тонкой душевной организацией», «Изменять мужу в военном городке, да еще с младшим по званию, не просто измена, это жуткое унижение — что она себе позволила», «Перед нами легкомысленная, безответственная и непорядочная женщина, которая не один раз предавала мужчину», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Граница. Таежный роман»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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