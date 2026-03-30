Зря в «Игре престолов» вырезали этого персонажа со стороны Станниса: его боялась даже Мелисандра

А Красную жрицу не так-то просто напугать.

Сериал «Игра престолов» от HBO известен тем, что многие книжные персонажи так и не появились на экране. Среди них оказался и Пестряк — один из самых странных и загадочных героев книг Джорджа Р. Р. Мартина. Его отсутствие до сих пор обсуждают поклонники, ведь этот персонаж мог заметно усилить мистическую атмосферу истории Станниса Баратеона.

Кто такой Пестряк в книгах

Пестряк — придворный шут при дворе Станниса Баратеона на Драконьем Камне. Но его история начинается задолго до этого. Когда-то он был талантливым мальчиком-рабом из Валантиса. Его купил лорд Стеффон Баратеон, чтобы привезти сыновьям необычный подарок.

Однако корабль Стеффона потерпел крушение. Все погибли, а мальчик исчез. Через три дня он неожиданно всплыл — бледный, словно утопленник. После этого он стал говорить странными рифмами и вести себя пугающе. С тех пор окружающие воспринимали его как нечто большее, чем просто шута.

Почему его боялась даже Мелисандра

В книгах Пестряк часто произносит загадочные фразы, похожие на пророчества. Его слова кажутся бессмысленными, но позже приобретают тревожный смысл.

Особенно показательно, что даже Мелисандра считала его опасным. Она признавалась, что видела его в огне среди мрачных образов. При этом Пестряк был близок к Ширен Баратеон и проводил с ней много времени, становясь важной частью её истории.

Почему персонажа не добавили в сериал

Сценарист сериала Брайан Когман рассказывал, что Пестряк изначально рассматривался для появления в шоу. Однако создатели решили отказаться от него, чтобы не перегружать сюжет.

Линия Станниса и так была насыщенной: религиозный фанатизм, Мелисандра, семья Баратеонов. Добавление загадочного шута требовало бы дополнительного объяснения и экранного времени. В итоге его функции частично передали Давосу Сиворту.

Интересно, что в сериале всё же оставили небольшой намёк на Пестряка: Ширен поёт странную песню, вдохновлённую его книжными напевами. Это стало своеобразным «подмигиванием» читателям.