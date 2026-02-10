Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»

Сейчас фанаты процедуралов никак не могут дождаться премьеры новых серий «Первого отдела». Зато НТВ запускает другую новинку — сериал с очень похожим названием.

Правда поклонники считают, что «Разбойному отделу» далеко до истории Брагина и Шибанова. И на это есть несколько причин.

Сюжет сериала «Разбойный отдел»

Детектив знакомит с настоящими профессионалами своего дела. Его сотрудники — элита отдела по борьбе с разбоем. Их шутливо называют «мушкетёрами», и это прозвище неслучайно. Они дружат с самого училища, живут по соседству, а их семьи тоже стали близки.

Эта группа всегда работает в полевых условиях, избегая бумажной рутины. Однако новое дело о нападениях на перевозчиков «чёрного нала» ставит всё с ног на голову.

Выясняется, что за преступниками охотится не только полиция, но и весь криминальный мир. Это расследование становится точкой разлома. Оно испытывает на прочность их многолетнюю дружбу и заставляет каждого задуматься о собственных жизненных принципах.

Отзывы зрителей

По мнению комментаторов из Сети, авторы решили сыграть на узнаваемом словосочетании. Но у «Разбойного отдела» небольшие шансы повторить успех сериала-предшественника.