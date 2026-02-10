Меню
Киноафиша Статьи Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»

Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»

10 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Разбойный отдел»

Зрители уже скептически относятся к новинке.

Сейчас фанаты процедуралов никак не могут дождаться премьеры новых серий «Первого отдела». Зато НТВ запускает другую новинку — сериал с очень похожим названием.

Правда поклонники считают, что «Разбойному отделу» далеко до истории Брагина и Шибанова. И на это есть несколько причин.

Сюжет сериала «Разбойный отдел»

Детектив знакомит с настоящими профессионалами своего дела. Его сотрудники — элита отдела по борьбе с разбоем. Их шутливо называют «мушкетёрами», и это прозвище неслучайно. Они дружат с самого училища, живут по соседству, а их семьи тоже стали близки.

Эта группа всегда работает в полевых условиях, избегая бумажной рутины. Однако новое дело о нападениях на перевозчиков «чёрного нала» ставит всё с ног на голову.

Выясняется, что за преступниками охотится не только полиция, но и весь криминальный мир. Это расследование становится точкой разлома. Оно испытывает на прочность их многолетнюю дружбу и заставляет каждого задуматься о собственных жизненных принципах.

Кадр из сериала «Разбойный отдел»

Отзывы зрителей

По мнению комментаторов из Сети, авторы решили сыграть на узнаваемом словосочетании. Но у «Разбойного отдела» небольшие шансы повторить успех сериала-предшественника.

«Московские не умеют снимать детективы как питерские, поэтому будет очередная вечно бубнящим Батырёвым», «То, что в названиях обоих сериалов есть слово "отдел" не означает, что их надо сравнивать. "Первый отдел" всегда на порядок выше других сериалов НТВ», «"Первый отдел" не переплюнуть никому. Шибанов с Брагиным — лучшие», — пишут комментаторы.

Светлана Левкина
