Киноафиша Статьи Зря Катерина закрутила с Рудиком: в Сети нашли идеального мужа для Тихомировой — это точно не Гоша

Зря Катерина закрутила с Рудиком: в Сети нашли идеального мужа для Тихомировой — это точно не Гоша

17 марта 2026 08:56
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Судьбы персонажей могли развиваться по-другому.

Сюжет «Москва слезам не верит» крутился вокруг того, как Катерина обожглась на любви и долгие годы после этого не могла никому довериться. Её роман с Рудиком обернулся пустотой, одиночеством и необходимостью в одиночку тащить дочь и карьеру.

Она стала сильной, самостоятельной и почти не пробиваемой для мужчин. А в Сети уже успели пофантазировать, как бы всё сложилось, если бы Катерина тогда выбрала другого. Многие уверены: хэппи‑энд наступил бы намного раньше.

Идеальный вариант для Катерины

В Сети считают, что идеальным вариантом для Катерины мог бы стать хоккеист Сергей Гурин. В фильме он женат на Людмиле — жёсткой и требовательной, и в этом союзе постепенно потерял себя и приложился к бутылке.

А с Катериной, полагают комментаторы, всё сложилось бы иначе. В молодости героиня Веры Алентовой была романтичной, доверчивой и умела окружать теплом. Рядом с такой женой Гурин не только не спился бы, но и раскрыл свой спортивный талант по‑новому. И вполне мог бы взять ещё не одну высоту.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Судьба остальных персонажей

А вот Рудика, по мнению автора Дзен‑канала «Заметки инсайдера», стоило бы отправить прямиком к Людмиле. Прагматичная и хитрая героиня Ирины Муравьевой ни за что не согласилась бы на близкие отношения до свадьбы — и сделала бы всё, чтобы церемония состоялась как можно быстрее.

После бракосочетания Людмила постаралась бы побыстрее завести детей, и тогда Рудик с мамой оказались бы в полном подчинении. Мажор превратился бы в послушного мужа, который, возможно, и ходил бы налево, но о разводе и думать бы не смел. В Сети уверены: при таком раскладе ни Рудик, ни его мать слова бы поперёк не сказали — Людмила всегда знала бы, в какие инстанции постучаться при необходимости.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
