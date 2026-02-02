Меню
Зря фанаты умоляли о марте: когда выйдут последние серии «Вампиров средней полосы 3» — называем точную дату

Зря фанаты умоляли о марте: когда выйдут последние серии «Вампиров средней полосы 3» — называем точную дату

2 февраля 2026 20:00
2 февраля 2026 20:00

Зря фанаты умоляли о марте: когда выйдут последние серии «Вампиров средней полосы 3» — называем точную дату

Сентиментальным зрителям придется слегка менять планы.

Третий сезон «Вампиров средней полосы» оказался не только финальным, но и самым загадочным. После выхода первых пяти серий в ноябре 2025-го проект ушёл в почти трёхмесячную паузу, оставив поклонников гадать о судьбе смоленских кровососов.

Многие фанаты надеялись, что шоураннеры подгадают график и выпустят распоследнюю серию 18 марта 2026 года, ровно через 5 лет после выхода самого первого эпизода, но у авторов сериала, как оказалось, совсем иные планы.

Точная дата выхода долгожданной шестой серии — 27 февраля 2026 года. Именно с этого дня на START начнут эксклюзивно и каждую неделю появляться заключительные серии, которые поставят точку в истории клана упырей.

Причина задержки, ранее писали в сети, — не сценарий или пересъёмки, а сложный и затратный постпродакшн, особенно графика для масштабной финальной битвы. Платформа предпочла дать команде время на финальные штрихи, а не выпускать «сырой» материал.

Так что фанатам, ожидавшим финала «Вампиров средней полосы» на «юбилей» сериала, придётся слегка скорректировать планы, ведь последняя серия выйдет 27 марта — «ровно» через год и 9 дней после премьеры первой.

Фото: Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
