Зрителям в «Ведьме из Блэр» так и не показали главного монстра: вырезали в последний момент — и от этого страшно до сих пор

14 мая 2026 09:00
Кадры из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)

Авторы приняли такое решение не просто так.

Один из самых знаменитых хорроров, «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», держится на атмосфере и нашем воображении. Главная фишка фильма 1999 года в том, что ведьму так никто и не увидел. Вся история построена на ожидании и страхе перед неизвестным.

Но мало кто знает интересный факт. Создатели фильма всё же сняли появление монстра. Они подготовили костюм и отсняли сцену с ведьмой. Однако в финальный монтаж эти кадры не вошли.

Легенда в фильме рассказывает о ведьме по имени Элли Кедвард. Она якобы жила в 1785 году в посёлке Блэр. Хотя это вымышленный персонаж, её история переплетена с реальными суевериями.

Создатели вдохновлялись судьбой Молл Дайер, которую в 1697 году обвинили в колдовстве и выгнали из дома на верную смерть в зимнюю стужу.

По словам художника-постановщика, на образ также повлияла история призрака Кейт Бате. Этот дух с 1817 года много лет преследовал семью Белл, и его активность прекратилась только после смерти главы семейства.

Особенно интересно, как снимали в хорроре знаменитую сцену с нападением на палатку. Задумка была в том, чтобы оператор случайно заснял мелькнувшее в темноте белое пятно. Для этого художника Рика Морено одели в белую одежду, натянули колготки ему на лицо и выпустили бегать по ночному лесу.

Реакция актрисы Хизер Донахью оказалась неподдельной. Она в ужасе закричала. Однако нужный «случайный» кадр с ведьмой так и не получился — паника вокруг была слишком сильной.

Почему ведьму не показали

И это решение, как позже признались режиссёры, было абсолютно верным. Режиссер Эдуардо Санчес говорил, что даже звуки шагов «ведьмы» специально делали приглушёнными и нереальными.

Цель была в том, чтобы зритель сам додумывал и боялся неизвестности, а не просто увидел очередное чудовище на экране. Ведь стоит один раз показать монстра — и он сразу теряет магию.

В сиквеле 2016 года создатели нарушили это правило и всё же показали ведьму. Получилось длинноногое, длиннорукое существо. Оно выглядело эффектно, но по-настоящему пугать перестало.

Кадры из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)
