Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены

Режиссер Татьяна Лиознова решила, что эпизод с ним перетянет все внимание на себя.

Полвека назад на телеэкранах впервые появился фильм «Семнадцать мгновений весны». Режиссёр Татьяна Лиознова создала шпионскую драму, которая мгновенно покорила миллионы сердец.

Образ советского разведчика, работающего в самой гуще нацистской верхушки, стал по-настоящему легендарным. Макс Отто фон Штирлиц превратился в народного героя и культурный символ.

Однако мало кто знает, что финальная версия картины, которую мы все помним, отличается от первоначального замысла. В процессе работы над фильмом из него были исключены несколько важных сцен.

Идея сцены

По одной из версий, идея для одной из самых пронзительных сцен, встречи героя с женой, родилась из реальной истории. Актёру Вячеславу Тихонову рассказал о ней его знакомый — возможно, даже легендарный советский разведчик Конон Молодый.

История была о том, как приходилось встречаться с собственными жёнами людям, живущим под чужим именем в самом сердце вражеской территории.

Этот рассказ произвёл на Тихонова огромное впечатление. Настолько сильное, что он вынес идею на съёмочную площадку.

Сын Штирлица

По первоначальному плану в кадре должна была появиться не только супруга героя, но и маленький сын. Сценаристы даже детально прописали этот момент. Мальчик должен был держать в руках маленький брелок-цепочку, который случайно оставил бы на блюдце.

Позже Штирлиц, воспользовавшись подходящей секундой, забрал бы эту безделушку как самую дорогую память о своём ребёнке. Однако режиссёр Татьяна Лиознова посчитала, что присутствие мальчика перетянет на себя всё внимание. Она решила, что зрители просто не успеют прочувствовать драму двух взрослых людей.

В итоге было принято решение сделать акцент именно на чувствах мужа и жены, разлучённых войной.

Вместе с сыном героя из фильма чуть не исчезла и знаменитая музыкальная тема. Планировалось, что в картине прозвучит песня «Дороги», посвящённая наследнику Штирлица.

Когда сцену с мальчиком вырезали, текст песни потерял свой первоначальный смысл. Но Татьяна Лиознова решила сохранить саму мелодию.

