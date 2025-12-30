Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены

Зрителям в «Семнадцати мгновениях весны» так и не показали сына Штирлица: мальчика вырезали в последний момент из этой сцены

30 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Режиссер Татьяна Лиознова решила, что эпизод с ним перетянет все внимание на себя.

Полвека назад на телеэкранах впервые появился фильм «Семнадцать мгновений весны». Режиссёр Татьяна Лиознова создала шпионскую драму, которая мгновенно покорила миллионы сердец.

Образ советского разведчика, работающего в самой гуще нацистской верхушки, стал по-настоящему легендарным. Макс Отто фон Штирлиц превратился в народного героя и культурный символ.

Однако мало кто знает, что финальная версия картины, которую мы все помним, отличается от первоначального замысла. В процессе работы над фильмом из него были исключены несколько важных сцен.

Идея сцены

По одной из версий, идея для одной из самых пронзительных сцен, встречи героя с женой, родилась из реальной истории. Актёру Вячеславу Тихонову рассказал о ней его знакомый — возможно, даже легендарный советский разведчик Конон Молодый.

История была о том, как приходилось встречаться с собственными жёнами людям, живущим под чужим именем в самом сердце вражеской территории.

Этот рассказ произвёл на Тихонова огромное впечатление. Настолько сильное, что он вынес идею на съёмочную площадку.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Сын Штирлица

По первоначальному плану в кадре должна была появиться не только супруга героя, но и маленький сын. Сценаристы даже детально прописали этот момент. Мальчик должен был держать в руках маленький брелок-цепочку, который случайно оставил бы на блюдце.

Позже Штирлиц, воспользовавшись подходящей секундой, забрал бы эту безделушку как самую дорогую память о своём ребёнке. Однако режиссёр Татьяна Лиознова посчитала, что присутствие мальчика перетянет на себя всё внимание. Она решила, что зрители просто не успеют прочувствовать драму двух взрослых людей.

В итоге было принято решение сделать акцент именно на чувствах мужа и жены, разлучённых войной.

Вместе с сыном героя из фильма чуть не исчезла и знаменитая музыкальная тема. Планировалось, что в картине прозвучит песня «Дороги», посвящённая наследнику Штирлица.

Когда сцену с мальчиком вырезали, текст песни потерял свой первоначальный смысл. Но Татьяна Лиознова решила сохранить саму мелодию.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что жители Северной Кореи обожают эти два советских фильма.

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Вячеслав Тихонов ненавидел анекдоты про Штирлица: «Просто глупости!» Почему Вячеслав Тихонов ненавидел анекдоты про Штирлица: «Просто глупости!» Читать дальше 28 декабря 2025
Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только Читать дальше 31 декабря 2025
Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя Читать дальше 29 декабря 2025
Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему? Культовые «Утомленные солнцем» «порезали» в онлайне: сцены с Михалковым удалили первыми, но почему? Читать дальше 28 декабря 2025
Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет Настоящую фамилию Веры Алентовой уже никто и не помнит: сменила документы только в 27 лет Читать дальше 28 декабря 2025
Алентова точно знала, почему Катерину из «Москвы слезам не верит» поняли женщины даже в Гвинее: «Не роль, а судьба» Алентова точно знала, почему Катерину из «Москвы слезам не верит» поняли женщины даже в Гвинее: «Не роль, а судьба» Читать дальше 28 декабря 2025
Он вовсе не мямля и не тряпка: вот почему Женя Лукашин скрывал Галю от своих друзей Он вовсе не мямля и не тряпка: вот почему Женя Лукашин скрывал Галю от своих друзей Читать дальше 31 декабря 2025
Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение Угадайте 6 новогодних лент по цитатам их героев: тест для тех, у кого уже праздничное настроение Читать дальше 30 декабря 2025
В каком городе происходит действие фильма «Чародеи»: Китежград на самом деле не существует В каком городе происходит действие фильма «Чародеи»: Китежград на самом деле не существует Читать дальше 29 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше