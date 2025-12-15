Зрители зря годами ждали 7 сезон «Пространства» от Amazon: он уже давно вышел, но только в другом формате

Когда «Пространство» завершилось на шестом сезоне, зрители смирились: история оборвалась на самом интересном месте. Универсум замер — войны прекращены, человечество стоит на пороге новой эры, а Кольцевая сеть обещает неизведанные миры. Казалось, что дальше — только мечты фанатов.

Но внезапно именно эти мечты и оказались услышаны. Комикс «Зуб дракона» продолжил историю ровно там, где заканчивался сериал, и стал тем самым «седьмым сезоном», которого не собирались снимать, но который внезапно получил форму.

Почему настоящий 7-й сезон никогда бы не был таким

Если бы экранизация продолжала следовать книгам, зрителей ждал бы скачок сразу на 28 лет вперёд. Холден, Наоми, Амос — все постарели, вселенная изменилась, а большая часть драм и решений случилась за кадром. Создателям пришлось бы или «состаривать» актёров гримом, или заменять их, что само по себе уже разрушило бы химию экипажа «Роси».

К счастью, комикс-сиквел выбрал другой путь — аккуратно обошёл временную пропасть и показал именно то, чего так хотели фанаты: как экипаж живёт после войны, как человечество обживается у Кольца и что скрывают новые маршруты.

«Зуб дракона»: возвращение, которое работает

С первых страниц становится ясно: это и есть недостающий сезон. Тот самый, который должен был бы выйти сразу после шестого. Амос, Холден, Наоми и Бобби снова вместе, но мир вокруг них стал куда опаснее и острее.

Остатки марсианского спецназа пытаются прорваться в Лаконию, в Кольцевой сети происходят вещи, о которых не писали даже в романах, а маленькие оговорки финала сериала превращаются в масштабные повороты.

История развивается стремительно, без провисов, местами даже смелее, чем телевизионная версия. И главное — «Зуб дракона» уважительно продолжает сериал, а не переписывает его, что делает комикс обязательным чтением для всех, кто когда-то жил вместе с экипажем «Росинанта».

Почему именно это продолжение считают «настоящим»

Авторы книги Джеймс Кори курировали комикс лично — а значит, всё происходящее в нём канонично и согласовано с тем, как должна развиваться вселенная.

Теперь любой возможный сиквел, спин-офф или полнометражный проект вынуждены будут учитывать события «Зуба дракона». Это редкий случай, когда фанатское ожидание и авторское видение буквально совпадают.

И пока неизвестно, вернётся ли «Пространство» на экраны, одно ясно точно: если это и случится, дорога к новому сезону будет лежать через историю, уже написанную в этих страницах.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.