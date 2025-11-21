Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи

Пятый фильм о Мстителях ещё даже не получил полноценного маркетинга, а споры вокруг него уже кипят. Фанаты уверены: картина станет повторением «Войны бесконечности» — мрачной первой главы перед главным финалом. Но, если прислушаться к создателям и актёрам, вырисовывается совсем другая картина. И именно здесь начинается главное заблуждение зрителей.

Все ждут «Войну бесконечности 2.0». Но Marvel делает «Финал»

Поклонники Marvel убеждены, что «Судный день» будет отражением «Войны бесконечности» — то есть первой частью истории, где злодей побеждает, а настоящая развязка наступает только в «Секретных войнах» 2027 года. Но материалы, заявления актёров и намёки Marvel говорят об обратном.

Создатели позиционируют фильм как «конец эпохи киновселенной Marvel». Вернутся Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт и актёры из ранних фаз и даже фильмов Fox.

Такой набор не для «разгона сюжета». Это сбор команды перед последним большим поклоном.

Поэтому «Судный день» ближе к «Финалу» — эмоциональному завершению огромного этапа MCU — чем к любой другой части кроссоверов. Если «Секретные войны» перезапустят вселенную, то «Судный день» — это прощание со старой.

Marvel подводит черту под 20 годами историй

Структура «Финала» может повториться: уделить внимание прошлым событиям, завершить ключевые линии и дать героям возможность уйти красиво — прежде чем мультивселенную смоет волной перезапуска.

Именно поэтому Marvel возвращает старую гвардию. Это не просто камео — это осознанное закрытие эпохи, шаг, который «Секретные войны» уже не смогут себе позволить из-за плотности сюжета.

Заблуждение фанатов может изменить ожидания от фильма

Пока зрители ждут «ещё одну катастрофу, которая закончится в следующей части», Marvel тихо готовит эмоциональную эстафету — уход старых Мстителей и вступление MCU в новую реальность.

В этом и суть ошибки фанатов: ожидая повторения «Войны бесконечности», они готовятся не к тому фильму. «Судный день» — не старт финала, это финал эпохи.

Что это значит для «Секретных войн»

Если «Судный день» станет закрытием старой вселенной, то «Секретные войны» получат роскошь двигаться по совершенно новым правилам. Перезапуск временных линий, новые версии героев, другая эпоха MCU — всё это станет возможным только потому, что эмоциональный груз прощания останется в «Судном дне».

Когда ждать фильм

«Мстители: Судный день» выходит в кино 18 декабря 2026 года — и, похоже, это будет не начало конца, а конец большого начала, которое длилось почти два десятилетия.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.