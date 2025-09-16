Меню
Зрители ждут «Чебурашку 2», но в Сети уже появились первые подробности о «Чебурашке 3»: в кадре появятся еще больше ушастых милашек

16 сентября 2025 21:31
Кадр из фильма «Чебурашка»

Герою придётся выбирать между семьей и Геной.

Франшиза о самом ушастом герое страны продолжает расширяться. На питчинге киностудии Yellow, Black and White наконец раскрыли первые подробности о фильме «Чебурашка 3». И кажется, зрителей ждёт новая эмоциональная история, в которой любимые персонажи предстанут в неожиданном свете.

Семья или дружба?

Главная интрига третьей части — появление родственников Чебурашки. Таких же пушистых и ушастых зверьков, как он сам. Сюжет поставит героя перед тяжёлым выбором: остаться с Геной или уйти к своим. Авторы обещают, что решение Чебурашки будет не таким простым, как может показаться на первый взгляд.

Новая любовь Гены

Крокодил Гена тоже получит свою линию — в «Чебурашке 3» его ждёт роман. Создатели подчёркивают, что эта часть истории покажет: любовь приходит в любом возрасте, и даже циничный взгляд на жизнь может уступить месту новым чувствам.

Кадр из фильма «Чебурашка»

Кто работает над фильмом

Режиссёром остаётся Дмитрий Дьяченко, поставивший первые две картины. За проект также отвечают продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Антон Златопольский, Юлиана Слащева и Михаил Ткаченко.

Что ждать после второй части

Зрители помнят, что во втором фильме Гена в исполнении Сергея Гармаша появится и человеком, и в классическом облике зелёного крокодила. Сюжет будет крутиться вокруг конфликта из-за дома, который собираются снести ради парка развлечений.

Премьера «Чебурашки 2» назначена на 1 января 2026 года, а третья часть выйдет в декабре того же года, продолжив историю и введя новых персонажей, которых зрители впервые увидят во второй картине.

«Чебурашка 3» обещает стать ещё более эмоциональным испытанием для героев и настоящим подарком для зрителей, выросших на легендарном персонаже.

Ранее портал «Киноафиша» писал про моменты, которые все помнят неправильно в советском «Чебурашке».

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
