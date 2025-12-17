Меню
Киноафиша Статьи Зрители ждали этого 43 серии по 2 часа каждая: в «Далеком городе» наконец-то произошел сдвиг сюжета

17 декабря 2025 16:11
Кадр из сериала «Далекий город»

Теперь у главной пары не будет шанса отступить.

43 серия «Далёкого города» окончательно снимает все иллюзии: точка невозврата пройдена. Хальвет ДжихАл не просто случился — он стал заявлением. По довольным лицам Альи и Джихана ясно: это был не компромисс и не вынужденный шаг, а осознанный выбор. Теперь они готовы держаться друг за друга до последнего, и именно это больше всего выводит из себя окружающих.

Боран теряет контроль — окончательно

Пока Джихан и Алья наслаждаются первым по-настоящему семейным утром, в особняке начинается истерика. Садакат мечется между тревогой и паникой, а Боран буквально срывается с цепи. Его злость больше не избирательна: под удар попадают Уммю, Пакизе и даже Кая. Борану уже не нужен повод — ему нужен враг, и лучше сразу несколько.

Переезд Альи и роковое решение Джихана

Джихан принимает жёсткое, но логичное решение: он увозит Алью из особняка в новый дом. Жить под одной крышей с Бораном больше невозможно. Алья счастлива — почти. Единственное, чего ей не хватает, — сына рядом. И тогда Джихан делает то, что в этой семье всегда считалось объявлением войны: он возвращается и забирает Дениза, заявляя, что ребёнок должен быть с матерью.

Похищение Дениза — ход без правил

Именно это действие ломает Борана окончательно. Эджмель появляется мгновенно — с обещаниями, поддержкой и готовым планом. Начать решают с самого болезненного. На глазах у семьи Боран просто похищает Дениза и увозит его в неизвестном направлении. Его аргумент страшен своей правотой: он отец и имеет на это право.

Садакат между сыном и внуком

Союз Эджмеля и Борана становится фактом, а Садакат — его первой жертвой. Её родной сын собственными руками отдаёт единственного любимого внука в дом злейшего врага. Ситуация патовая: Алья и Джихан не смирятся, Боран отступать не собирается, а земли Албора медленно, но верно готовятся к войне.

И главный вопрос теперь даже не в том, кого Садакат будет винить. А в том, сколько ещё шагов сделает Боран, прежде чем поймёт: он уже перешёл черту, за которой не остаётся ни семьи, ни оправданий.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
