Киноафиша Статьи Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию»

Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию»

14 ноября 2025 21:31
«Васька»

Петербург снова в кадре, но теперь публика обсуждает не столько сюжет, сколько дежавю, которое стало слишком очевидным.

Поклонники «питерских сериалов» НТВ почувствовали дежавю с первых минут показа сериала «Васька».

Казалось бы, свежий проект Генриха Кена должен был стать новым хитом, но вместо этого зрители увидели знакомый сценарий, знакомые лица и слишком узнаваемый Петербург.

Когда сюжет повторяет сам себя

Главный герой сериала «Васька» — полковник Василий Емельянов, начальник полиции Пскова, который после конфликта с начальством оказывается переведённым в Петербург.

Там он мгновенно возглавляет Василеостровский отдел, где и начинается его борьба с преступностью. Только вот зрители сразу заметили: история подозрительно напоминает «Реализацию» 2018 года выхода.

Та же формула — честный, уставший от системы полицейский, новые коллеги, старые интриги и неизменный антураж северной столицы.

Дежавю в прямом эфире

Сходство усиливают даже актёры. Роман Грибков, исполнивший роль Василия, уже появлялся в «Реализации» в образе следователя, замечает автор дзен-канала Кино, Авто и Домино.

Кадр из сериала «Реализация»

В новом сериале он как будто продолжает ту же линию, только с повышением по службе. А в кадре снова знакомые питерские дворы, тонированные внедорожники и сцены задержаний «с пистолетом в руке», которые будто сняты по шаблону.

А саундтрек и ритм повествования напоминают ранние сезоны «Невского».

Почему «Васька» не стал новым «Невским»

Когда-то «Невский» стал визитной карточкой НТВ благодаря харизме героев и убедительному городу, который жил своей жизнью.

Но «Васька» для некоторой части аудитории видится просто как копия — в нём нет того напряжения, той внутренней драмы, ради которой зрители годами возвращались к «Невскому». Петербург в сериале остался прежним, но живое кино превратилось в повторение формулы.

Вместе с тем, рейтинг у проекта весьма недурён — 7,9 на «Кинопоиске». То есть, несмотря на критику и замечания в дублировании сюжета, большая часть аудитории однозначно оценила сериал как достойный просмотра.

Фото: Кадры из сериалов «Реализация» (2019), «Васька» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
