Зрители залипли на новой рождественской комедии от Netflix: «Проблемы с шампанским» – когда едешь покупать винодельню, а находишь любовь

21 ноября 2025 06:00
«Проблемы с шампанским»

Праздничная новинка оказалась тем фильмом, который включают «на минутку», а досматривают до конца.

«Проблемы с шампанским» только-только вышел на Netflix, но уже становится одним из самых обсуждаемых рождественских релизов.

Лёгкая комедия со всеми обязательными элементами жанра — Парижем, игристым настроением, блужданием по книжным лавкам — неожиданно оказалась куда более уютной, чем ожидалось. И дело не только в романтической химии, но и в том, что сценарий точно считывает мечты зимнего сезона.

Командировка, которой не должно было случиться

Сидни Прайс — исполнительный директор, прилетевшая во Францию с деловой задачей: выкупить винодельню Château Cassell.

Для неё это не приятное путешествие, полное приключений, а жёсткие переговоры, где нет места эмоциям.

Но Париж оказывается городом, который нарушает её планы. Достаточно одного вечера, чтобы строгий график начал трещать по швам.

Незнакомец в книжном магазине

Знакомство Сидни с Анри происходит там, где в романтических комедиях случаются самые тёплые встречи — среди книг. Он показывает ей Париж без открыток, без привычных маршрутов, и эта прогулка становится точкой, где строгий алгоритм её жизни даёт сбой.

А утром выясняется, что Анри — наследник той самой винодельни, которую она должна купить.

«Проблемы с шампанским»

Любовь против бизнеса

Винодельня готовится к продаже, и отец Анри изучает покупателей. Сидни вынуждена балансировать между заданием босса и чувствами, которые начинают мешать работе.

Их роман нельзя назвать оригинальным, но в нём есть мягкость и взаимное уважение. Оба персонажа действуют честно, и за ними приятно наблюдать.

Почему фильм срабатывает

«Проблемы с шампанским» не обещают революции, но дают ровно то, что нужно в холодный вечер: уют, приятный ненавязчивый юмор, красивый Париж и пару, которой веришь. Да, есть штампы, есть наивность, но формула работает — зрители заражаются настроением и остаются с картиной до конца, даже если включили фоном.

Фото: Кадр из фильма «Проблемы с шампанским»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
