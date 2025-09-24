Зрители выбрали лучший российский фильм о спорте: премьера состоялась 12 лет назад, а его любят до сих пор

Эту драму чаще называли женщины.

Спортивные фильмы — большой пласт творчества российских кинематографистов. Такие байопики и драмы выходят буквально каждый год.

Но, как оказалось, удивить зрителей у режиссеров уже давно не получается. Ведь они по-прежнему восхищаются фильмом 12-летней давности.

Лучший фильм о спорте

Согласно опросу онлайн-кинотеатра Kion и медиа «Спортс», пальму первенства прочно удерживает «Легенда №17». Любопытно, что эту драму чаще называли женщины — видимо, из-за ее сильного эмоционального заряда.

Также в списке фаворитов оказались «Хоккейные папы», «Феррари» и «Лед 2». При этом зрители явно скучают по качественному кино о футболе, хоккее и баскетболе — его, по общему мнению, не хватает.

Среди сериалов безоговорочно лидирует «Молодежка». А вот лучшим зарубежным фильмом был назван «Человек, который изменил всё». Из многосерийных западных проектов зрители отметили добрый и смешной сериал «Тед Лассо».

Лучший мультфильм о спорте

Когда дело доходит до мультфильмов о спорте, зрители единогласно отдают победу советской классике. Безоговорочным чемпионом этого жанра стал мультик «Шайбу, шайбу!», созданный еще в 1964 году.

Как показали данные, анимационные ленты того времени до сих пор сохраняют огромную популярность.

«Именно этот мультфильм получил высший балл среди всех отечественных проектов, средняя оценка в 4,5/5 балла», — отмечают авторы опроса.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что кинокритик объяснил, почему фильм о Родниной не стал хитом.