Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители выбрали лучший российский фильм о спорте: премьера состоялась 12 лет назад, а его любят до сих пор

Зрители выбрали лучший российский фильм о спорте: премьера состоялась 12 лет назад, а его любят до сих пор

24 сентября 2025 18:37
Кадр из фильма «Легенда №17»

Эту драму чаще называли женщины.

Спортивные фильмы — большой пласт творчества российских кинематографистов. Такие байопики и драмы выходят буквально каждый год.

Но, как оказалось, удивить зрителей у режиссеров уже давно не получается. Ведь они по-прежнему восхищаются фильмом 12-летней давности.

Лучший фильм о спорте

Согласно опросу онлайн-кинотеатра Kion и медиа «Спортс», пальму первенства прочно удерживает «Легенда №17». Любопытно, что эту драму чаще называли женщины — видимо, из-за ее сильного эмоционального заряда.

Кадр из фильма «Легенда №17»

Также в списке фаворитов оказались «Хоккейные папы», «Феррари» и «Лед 2». При этом зрители явно скучают по качественному кино о футболе, хоккее и баскетболе — его, по общему мнению, не хватает.

Среди сериалов безоговорочно лидирует «Молодежка». А вот лучшим зарубежным фильмом был назван «Человек, который изменил всё». Из многосерийных западных проектов зрители отметили добрый и смешной сериал «Тед Лассо».

Лучший мультфильм о спорте

Когда дело доходит до мультфильмов о спорте, зрители единогласно отдают победу советской классике. Безоговорочным чемпионом этого жанра стал мультик «Шайбу, шайбу!», созданный еще в 1964 году.

Как показали данные, анимационные ленты того времени до сих пор сохраняют огромную популярность.

«Именно этот мультфильм получил высший балл среди всех отечественных проектов, средняя оценка в 4,5/5 балла», — отмечают авторы опроса.

Кадр из мультфильма «Шайбу, шайбу!»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что кинокритик объяснил, почему фильм о Родниной не стал хитом.

Фото: Кадры из мультфильма «Шайбу, шайбу!» (1964), «Легенда №17» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Читать дальше 27 сентября 2025
Хотите удивить ребенка? Сварите ту самую розовую кашу из мультфильма «Маша и Медведь» — рецепт проще пареной репы Хотите удивить ребенка? Сварите ту самую розовую кашу из мультфильма «Маша и Медведь» — рецепт проще пареной репы Читать дальше 27 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше