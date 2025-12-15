Зрители выбрали лучшего актера 2025 года: да, Янковский на 1-ом месте (кто бы сомневался), но кто еще в топовой десятке?

Зрители подвели итоги года и назвали лучшего актера 2025-го. Голосование прошло в телеграм-канале «Культовые русские сериалы» и собрало более 4,5 тысячи участников. Выбор оказался довольно однозначным.

Победа с большим отрывом

С заметным отрывом победил Иван Янковский. За него проголосовали 37% участников опроса. Такой результат стал самым высоким среди всех номинантов. В 2025 году актер был особенно заметен в сериалах «Аутсорс» и «Фишер. Затмение», где зрители отметили не только драматическую глубину, но и редкую для экранов сдержанность игры.

Кто вошел в список фаворитов

Второе место занял Тимофей Трибунцев — 16% голосов. Его работы в проектах «Подслушано в Рыбинске» и «Дорогой родственник» зрители называют примером точного и узнаваемого актерского существования.

Далее в рейтинге — Артем Быстров (10%), Юра Борисов и Даниил Воробьев (по 8%). Каждый из них в этом году отметился ролями, о которых много спорили и которые активно обсуждали в соцсетях.

(количество голосов на 15 декабря)

Почему выбор оказался показательным

Результаты опроса показывают важный сдвиг: зрители все чаще ценят не внешнюю эффектность, а внутреннюю сложность персонажей. Победа Янковского — это выбор в пользу актеров, которые умеют держать паузу, работать с полутонами и не объяснять эмоции напрямую.

Что дальше

Телеграм-канал «Культовые русские сериалы» регулярно проводит подобные голосования, и они все чаще становятся альтернативой профессиональным премиям. Здесь решает не жюри, а зритель — тот самый, ради кого и существуют сериалы.

