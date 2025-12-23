Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители всё посчитали сами: какой сериал НТВ выйдет первым — «Невский» или «Первый отдел»? И сколько серий уже снято?

Зрители всё посчитали сами: какой сериал НТВ выйдет первым — «Невский» или «Первый отдел»? И сколько серий уже снято?

23 декабря 2025 11:21
Кадр из сериала «Невский»

Ничего от фанатов не утаишь.

История со сроками выхода «Невского 8» и «Первого отдела 5» наконец начала проясняться — и для зрителей новости получились неоднозначными.

Оба проекта остаются ключевыми криминальными хитами НТВ, но идут к финишу они с разной скоростью, а значит, и ждать их придётся по-разному.

Кто сейчас впереди

По обсуждениям в индустриальных сообществах и среди съёмочных инсайдеров, у обоих сериалов отснято примерно по 19 серий из запланированных 30. Но дальше важны не цифры, а ритм.

«Первый отдел» держит стабильный темп: без длинных пауз, с чётким графиком и понятным движением к финалу. Именно поэтому вокруг него всё чаще звучит мысль, что этот сезон канал закроет раньше.

Кадр из сериала «Невский»

Что происходит с «Невским»

У восьмого сезона «Невского» темп заметно осторожнее. Съёмки идут, но с остановками, а НТВ традиционно не ставит два своих главных криминальных проекта подряд без перерыва. Канал почти всегда оставляет паузу между флагманами — и это автоматически сдвигает премьеру.

Реалистичные сроки выхода

Если опираться на текущую динамику и привычную сетку вещания, картина складывается следующая: «Первый отдел 5» логично ждать осенью 2026 года, «Невский 8» — уже после него, не раньше начала 2027-го.

Да, канал может в последний момент поменять планы — НТВ любит такие манёвры. Но на сегодняшний день именно «Первый отдел» выглядит тем сериалом, который зрители увидят первым.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала. Не пропустите!

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото) «Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото) Читать дальше 20 декабря 2025
Антон Васильев уехал из Риги только после преступления: Паша Семенов из «Невского» раскрыл бы это дело в два счета Антон Васильев уехал из Риги только после преступления: Паша Семенов из «Невского» раскрыл бы это дело в два счета Читать дальше 20 декабря 2025
Угадайте сериал с Колесниковым только по одному кадру: справятся лишь те, кто не выключает НТВ (тест) Угадайте сериал с Колесниковым только по одному кадру: справятся лишь те, кто не выключает НТВ (тест) Читать дальше 20 декабря 2025
Когда Брагин и Шибанов ещё ненавидели друг друга: Колесников и Жарков хотят снять приквел «Первого отдела», но реально ли это? Когда Брагин и Шибанов ещё ненавидели друг друга: Колесников и Жарков хотят снять приквел «Первого отдела», но реально ли это? Читать дальше 20 декабря 2025
Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!» Читать дальше 23 декабря 2025
Думали, что это разовый успех, но цифры решили иначе: «Олдскул» и «Хутор» получили 2-й и 3-й сезоны — вот за что их так полюбили Думали, что это разовый успех, но цифры решили иначе: «Олдскул» и «Хутор» получили 2-й и 3-й сезоны — вот за что их так полюбили Читать дальше 23 декабря 2025
5 сезон «Жуков» столкнет иностранцев и русских в деревне: в сериале впервые покажут настоящую зиму 5 сезон «Жуков» столкнет иностранцев и русских в деревне: в сериале впервые покажут настоящую зиму Читать дальше 23 декабря 2025
Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?» Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?» Читать дальше 23 декабря 2025
Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные Что связывает новых «Душегубов» и хит с Васильевым? Заметили только самые внимательные Читать дальше 23 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше