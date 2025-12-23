Зрители всё посчитали сами: какой сериал НТВ выйдет первым — «Невский» или «Первый отдел»? И сколько серий уже снято?

Ничего от фанатов не утаишь.

История со сроками выхода «Невского 8» и «Первого отдела 5» наконец начала проясняться — и для зрителей новости получились неоднозначными.

Оба проекта остаются ключевыми криминальными хитами НТВ, но идут к финишу они с разной скоростью, а значит, и ждать их придётся по-разному.

Кто сейчас впереди

По обсуждениям в индустриальных сообществах и среди съёмочных инсайдеров, у обоих сериалов отснято примерно по 19 серий из запланированных 30. Но дальше важны не цифры, а ритм.

«Первый отдел» держит стабильный темп: без длинных пауз, с чётким графиком и понятным движением к финалу. Именно поэтому вокруг него всё чаще звучит мысль, что этот сезон канал закроет раньше.

Что происходит с «Невским»

У восьмого сезона «Невского» темп заметно осторожнее. Съёмки идут, но с остановками, а НТВ традиционно не ставит два своих главных криминальных проекта подряд без перерыва. Канал почти всегда оставляет паузу между флагманами — и это автоматически сдвигает премьеру.

Реалистичные сроки выхода

Если опираться на текущую динамику и привычную сетку вещания, картина складывается следующая: «Первый отдел 5» логично ждать осенью 2026 года, «Невский 8» — уже после него, не раньше начала 2027-го.

Да, канал может в последний момент поменять планы — НТВ любит такие манёвры. Но на сегодняшний день именно «Первый отдел» выглядит тем сериалом, который зрители увидят первым.

