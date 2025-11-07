Зрители возмутились, когда Поттер в финале сломал Бузинную палочку: мало кто знает, что в книгах он поступил еще глупее

Финал «Даров Смерти» задумывался как идеальное завершение истории: Гарри одолел Волан-де-Морта не силой, а пониманием. Он разгадал тайну Бузинной палочки, самой могущественной из всех, и доказал, что победить можно не заклинанием, а выбором. Но вот незадача — его выбор оказался, пожалуй, самым спорным во всей серии.

Когда кино оказалось умнее книги

В фильме Гарри просто ломает Бузинную палочку пополам и бросает её с моста. Красиво, символично — и безумно нелогично. Зрители возмущались: как можно так обращаться с артефактом, который сам смерть вручила трем братьям? Но если сравнить с книжным оригиналом, версия Warner Bros. выглядит почти мудрой.

В книгах Гарри решает вернуть палочку в могилу Дамблдора, надеясь, что она «умрёт вместе с ним». Проблема в том, что этот план не выдерживает ни малейшей проверки. Палочку уже однажды выкрали из гробницы, значит, могут и снова.

И, главное, она не требует физического владения — достаточно просто одолеть её хозяина. Гарри, мракоборец, будет сражаться ещё не раз. Значит, каждый дуэлянт получает шанс стать новым повелителем палочки. Какая уж тут «безопасность».

Почему сериал HBO должен исправить эту ошибку

В будущей телеадаптации от HBO этот сюжет заслуживает второй попытки. Идея «умиротворить» Бузинную палочку звучит красиво, но требует убедительной магической логики. Возможно, новый Гарри сможет не просто отказаться от силы, а разрушить саму систему власти, на которой держится мир волшебников — ведь палочка символизирует не могущество, а искушение.

Если сериал осмелится переосмыслить этот момент, у него есть шанс сделать то, чего не смогли ни книги, ни фильмы: показать, что победа над смертью — это не трюк с артефактом, а внутренний выбор.

