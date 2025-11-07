Зрители восторгаются, а ученые хватаются за голову: 3 научно-фантастических фильма с кучей ляпов — даже «Интерстеллар»

Научная фантастика давно перестала быть уделом гиков — сегодня это главный жанр, где сталкиваются мечты, технологии и страхи. Но чем больше экранных чудес, тем больнее смотреть на них тем, кто знает, как устроена Вселенная на самом деле.

Учёные любят фантастику — до тех пор, пока она не начинает откровенно издеваться над наукой. Ниже — подборка фильмов, от которых специалисты хватаются за голову, а зрители всё ещё хлопают от восторга.

«Парк юрского периода» (1993)

Фильм Спилберга подарил миру тираннозавров и страх перед хищниками из прошлого, но для палеонтологов он — источник нескончаемых мемов. Велосирапторы, выросшие до размера человека, динозавры из мелового периода, названные «юрскими», и хрестоматийная фраза: «Они были так озабочены тем, могут ли, что не подумали, стоит ли». Учёные до сих пор шутят, что самый страшный монстр здесь — не генетика, а человеческая жадность.

Настоящие специалисты признают: идея клонирования ДНК из янтаря красива, но физически невозможна — генетический материал не пережил бы 65 миллионов лет. А мысль, что наука в фильме становится злодеем, и вовсе вызывает у них горечь. Ведь открытие само по себе не зло — зло в том, кто превращает его в аттракцион.

«Интерстеллар» (2014)

Нолан снял, пожалуй, самый амбициозный фильм о космосе, «Интерстеллар», — и одновременно самый спорный. Астрофизики рукоплескали за достоверную визуализацию чёрной дыры, созданную при участии Кипа Торна, но потом дружно споткнулись о фразу: «Любовь — это сила, выходящая за пределы времени и пространства». Для людей науки это звучало как удар под дых: уравнение заменили чувствами.

При этом в научной части фильм на удивление точен — релятивистские эффекты, время у горизонта событий, гравитационные искажения. Но эмоциональный финал, где Купер находит дочь через «любовное измерение», заставил даже самых терпеливых астрофизиков закрыть глаза и тихо вздохнуть.

«Прометей» (2012)

Редли Скотт вернулся к истокам «Чужого» — и снял, пожалуй, самый обидный фильм для биологов. Учёные там совершают ошибки, от которых хочется выключить экран. Они снимают шлемы на неизвестной планете, хватают инопланетные головы без анализа, а биолог тянет руку к существу, которое шипит и извивается. Результат предсказуем — минус один исследователь, минус логика.

Астрономы добавили к этому и космические проколы: расстояния, траектории, непонимание, что «полмиллиарда миль» — это всё ещё внутри нашей Солнечной системы. По словам астрофизика Нила Деграсса Тайсона, «учёные “Прометея” — самые глупые учёные в истории кино». И с ним трудно спорить.

