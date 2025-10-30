Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая

При дворе султана Сулеймана существовала сложная сеть женского влияния, выходившая за рамки гаремных интриг. Помимо наложниц, стремившихся завоевать расположение повелителя, значительную роль играли кровные родственницы монарха.

Его мать Хафса-султан регулярно участвовала в решении государственных вопросов, а сёстры оказывали заметное воздействие на придворную политику.

Но зрители «Великолепного века» не всегда четко улавливали иерархию среди сестер правителя. К примеру, вопрос о том, какая из них являлась старшей, часто оставался без однозначного ответа.

Сестры Сулеймана в сериале «Великолепный век»

Многие зрители предполагали, что Шах занимала положение старшей в семье — этому способствовала ее властная манера поведения и наличие взрослой дочери.

Другая часть аудитории отдавала первенство Бейхан, руководствуясь ее сдержанным характером и мудрыми суждениями. При этом абсолютное большинство поклонников ленты единогласно считали Хатидже младшей сестрой.

Такому впечатлению способствовал не только юный возраст актрисы Сельмы Эргеч, но и капризная, эмоциональная манера поведения ее героини.

Возраст сестер

Исторические хроники раскрывают иную возрастную иерархию. Первенцем в семье стал сам Сулейман, а спустя два года родилась Хатидже, являвшаяся старшей из дочерей.

Бейхан появилась на свет годом позже, а Фатьма — через три года после нее. Шах же занимала положение самой младшей в семье, уступая Хатидже целых 13 лет.

