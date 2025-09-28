Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“»

Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“»

28 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Волкодав»

История, от которой не ждали многого, внезапно превратилась в один из главных хитов сезона.

Еще в середине сентября вокруг премьеры «Волкодава» (2025) на НТВ царила путаница.

Пресс-релиз вышел всего за два дня до эфира, а эпизоды «запихнули» в два вечера подряд. СМИ вообще предполагали, что речь идет о старом проекте нулевых.

Но уже после выхода стало ясно: канал выстрелил в самое сердце аудитории.

Как сериал превзошел ожидания

Автор дзен-канала «Мир современного кино» высказался:

«Проект Михаила Галина оказался значительно интереснее, чем многие прошлые хиты».

Сюжет, разделенный на 1999 и 2011 годы, показал и криминальные интриги, и человеческие драмы. А главное — поставил вопрос о вере в себя и поиске выхода даже из самых безнадежных ситуаций.

Химия актеров и харизма злодея

Зрители особенно отметили дуэт Тимура Орагвелидзе и Марии Столяровой. Автор «Мира современного кино» назвал их «очень красивой парой, которой не хватало другим премьерам НТВ».

Но настоящим открытием стал Клещ в исполнении Александра Хошабаева. Даже критики признают: его роль держала напряжение на протяжении всего сезона.

Что пишут зрители

Отзывы под обзором говорят сами за себя.

«Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“», — пишет Марина Морозова.

«Классный сериал, актеры хорошие, особенно Амир, Татьяна и Клещ», — добавляет Елена.

Маргарита Абрамова подытожила: «Актерский состав очень хороший». И даже скептики, сравнивающие сериал с «дешевыми боевиками 90-х», признают — Клещ был «шикарен».

Продолжение неизбежно

Финал первого сезона оставил слишком много открытых сюжетных линий. Автор «Мира современного кино» уверен: «Здесь продолжение вполне очевидно, и потому его создание не вызывает никаких сомнений».

С учетом восторженной реакции зрителей, второй сезон «Волкодава» выглядит лишь вопросом времени.

Также прочитайте: Мини-сериал «Жора в огне»: полицейский получает загробный апгрейд и ведёт расследования в альтернативных мирах

Фото: Кадр из сериала «Волкодав»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото) Читать дальше 28 сентября 2025
Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше