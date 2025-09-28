Зрители в восторге от «Волкодава» на НТВ и требуют продолжения: «Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“»

История, от которой не ждали многого, внезапно превратилась в один из главных хитов сезона.

Еще в середине сентября вокруг премьеры «Волкодава» (2025) на НТВ царила путаница.

Пресс-релиз вышел всего за два дня до эфира, а эпизоды «запихнули» в два вечера подряд. СМИ вообще предполагали, что речь идет о старом проекте нулевых.

Но уже после выхода стало ясно: канал выстрелил в самое сердце аудитории.

Как сериал превзошел ожидания

Автор дзен-канала «Мир современного кино» высказался:

«Проект Михаила Галина оказался значительно интереснее, чем многие прошлые хиты».

Сюжет, разделенный на 1999 и 2011 годы, показал и криминальные интриги, и человеческие драмы. А главное — поставил вопрос о вере в себя и поиске выхода даже из самых безнадежных ситуаций.

Химия актеров и харизма злодея

Зрители особенно отметили дуэт Тимура Орагвелидзе и Марии Столяровой. Автор «Мира современного кино» назвал их «очень красивой парой, которой не хватало другим премьерам НТВ».

Но настоящим открытием стал Клещ в исполнении Александра Хошабаева. Даже критики признают: его роль держала напряжение на протяжении всего сезона.

Что пишут зрители

Отзывы под обзором говорят сами за себя.

«Сериал намного интереснее и качественнее „Стражника“», — пишет Марина Морозова.

«Классный сериал, актеры хорошие, особенно Амир, Татьяна и Клещ», — добавляет Елена.

Маргарита Абрамова подытожила: «Актерский состав очень хороший». И даже скептики, сравнивающие сериал с «дешевыми боевиками 90-х», признают — Клещ был «шикарен».

Продолжение неизбежно

Финал первого сезона оставил слишком много открытых сюжетных линий. Автор «Мира современного кино» уверен: «Здесь продолжение вполне очевидно, и потому его создание не вызывает никаких сомнений».

С учетом восторженной реакции зрителей, второй сезон «Волкодава» выглядит лишь вопросом времени.

