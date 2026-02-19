У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть

Зрители уверены, что продолжению быть, ведь хочется знать, чем дело кончилось.

Новинка проката «Грозовой перевал» в версии Эмиральд Феннелл заканчивается там, где многие даже не ждали финала. Смерть Кэтрин и отчаяние Хитклиффа — вот последнее, что видят зрители перед титрами.

А это, по сути, только половина книги. Никакого следующего поколения, никаких попыток закруглить сюжет.

История, оставшаяся за кадром, могла бы потянуть на полноценный сиквел. Но режиссер Эмиральд Феннелл высказалась по этому поводу вполне определенно.

История в книге

Во второй половине романа события делают резкий поворот. Кэтрин умирает, но оставляет после себя дочь — тоже Кэтрин. У Хитклиффа и Изабеллы подрастает сын Линтон, болезненный и слабый мальчик.

Хитклифф, не остывший после потери, начинает холодную и расчётливую игру: через детей, браки и наследство он методично прибирает к рукам оба поместья — и «Грозовой перевал», и «Скворцы». Молодое поколение выходит на первый план, а история постепенно теряет накал страстей.

Но в финале Хитклифф остаётся ни с чем. Месть, которой он посвятил жизнь, не приносит облегчения. В какой‑то момент он просто перестаёт бороться и умирает.

«Грозовой перевал 2»

В интервью ScreenRant у Феннелл спросили прямо: будет ли вторая часть? Оказалось, что таких планов у постановщицы нет, хотя она не раз прокручивала в голове, как можно было бы экранизировать оставшуюся половину книги.

Но практический подход взял верх. Роман Эмили Бронте слишком разветвлённый, чтобы без потерь уложить его в два полных метра.