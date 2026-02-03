«Горничная» оказалась слабой пародией на фильм 2014 года: даже не тратьте время на подделку – лучше посмотрите оригинал с 88% на RT

Тот же нерв, но на другом уровне.

Иногда смотришь новинку и ловишь странное чувство узнавания. Вроде другой сюжет, другие герои, а ощущение, что это уже было. Так сейчас обсуждают триллер «Горничная» 2026 года.

История с пропавшей женой, следами борьбы и хитрой игрой с подсказками выглядит напряженно, но для многих зрителей ассоциация возникает одна и та же. И она ведет к фильму Дэвида Финчера «Исчезнувшая» 2014 года.

Почему вспоминают «Исчезнувшую»

Сюжет о пропавшей супруге, браке с трещинами и медийной истерии Финчер превратил в холодный, выверенный триллер. История Эми Данн задала планку для всего жанра. Не случайно картину высоко оценили критики, а Розамунд Пайк получила мировое признание.

Именно поэтому новые проекты на похожей территории неизбежно сравнивают с этой лентой. Один из зрительских отзывов о «Горничной» звучит так:

«Меня не покидало ощущение, что я смотрю слабенький ремейк "Исчезнувшей" 2014 года. Даже подумала, что может автор тот же. Но нет авторесса другая, и она явно вдохновлялась романами Гиллиан Флин».

Что выбрать

«Горничная» может сработать как разовый просмотр для любителей жанра. Но если хочется по-настоящему сильного триллера о браке, манипуляции и двойных играх, лучше включить «Исчезнувшую».

Фильм Финчера до сих пор выглядит свежо: точная режиссура, музыка Трента Резнора и Аттикуса Росса, актерский ансамбль без слабых мест. Недаром Rotten Tomatoes дает 88 %, а многие критики называют картину образцовой экранизацией.

Иногда оригинал остается сильнее всех последователей. И в этом случае сравнение почти всегда будет не в пользу новинки.