Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови

Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови

12 февраля 2026 22:00
Кадры из фильмов «Пила» (2004), «Звонок» (2002)

В чем разница двух школ хоррора?

Зрители часто уверяют, что «Пила» пугает сильнее «Звонка»: больше крови, боли и шока. Но сравнение этих фильмов быстро упирается не в жестокость, а в природу страха.

Один работает как экстремальный аттракцион, другой — как медленно нарастающая тревога, которая не отпускает после титров. Поэтому спор о том, что страшнее, на деле про разный опыт.

Аттракцион против тревоги

«Пила» (2004) построена на правилах игры. Есть конструктор ловушек, понятная логика маньяка, цель выжить. Зритель боится за героев, но понимает рамки происходящего. Даже при рейтингах около 7 на IMDb у франшизы эффект краткосрочный: шок прошел — напряжение спало.

Кадр из фильма «Пила»

«Звонок» Хидео Накаты 1998 года действует иначе. Минимум крови, много тишины и пауз. Проклятая кассета, звонок, колодец — бытовые вещи становятся источником угрозы. Зло не объяснено до конца и не побеждено, оно просто существует.

Почему это запоминается

Японский хоррор опирается на образ юрэй — мстительного духа, знакомого местной культуре. Плюс страх перед технологиями: телевизор как портал угрозы. В итоге зритель уносит тревогу домой. «Пила» пугает в моменте, «Звонок» — в голове.

Именно поэтому тихий фильм часто оказывается страшнее куклы на велосипеде. А вы согласны? Как думаете, какой фильм вызывает мурашки?

Фото: Кадры из фильмов «Пила» (2004), «Звонок» (2002)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Терминатора 7» есть все шансы на успех: надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы У «Терминатора 7» есть все шансы на успех: надо заменить лишь одного героя, ведь кто не рискует, тот не попадает в топы Читать дальше 13 февраля 2026
Что ИИ знает о любви: мы попросили нейросеть выбрать 3 лучших фильма для Дня всех влюбленных — и вот что из этого вышло Что ИИ знает о любви: мы попросили нейросеть выбрать 3 лучших фильма для Дня всех влюбленных — и вот что из этого вышло Читать дальше 13 февраля 2026
Самый жуткий фильм 2025 года: хоррор, который взорвал все топы — то, что надо в пятницу, 13-е Самый жуткий фильм 2025 года: хоррор, который взорвал все топы — то, что надо в пятницу, 13-е Читать дальше 13 февраля 2026
Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны! Эти два фильма психолог советует 14 февраля посмотреть всем парам: Джоли и Питт молоды и прекрасны! Читать дальше 13 февраля 2026
2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год 2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год Читать дальше 13 февраля 2026
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране Читать дальше 12 февраля 2026
Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом? Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом? Читать дальше 12 февраля 2026
«Горничная» собрала у экранов миллионы зрителей: кинокритик объяснил, почему актрисы в Голливуде стали чаще раздеваться в кино «Горничная» собрала у экранов миллионы зрителей: кинокритик объяснил, почему актрисы в Голливуде стали чаще раздеваться в кино Читать дальше 12 февраля 2026
Netflix и НBO передрались из-за этого триллера о серийном убийце: его никак не могу забыть даже спустя 3 года после выхода Netflix и НBO передрались из-за этого триллера о серийном убийце: его никак не могу забыть даже спустя 3 года после выхода Читать дальше 11 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше