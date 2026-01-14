Меню
На Новый год пересматривала «Служебный роман» и обомлела: этот ляп с зонтом никогда не замечала (фото)

14 января 2026 11:50
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Конечно, это не серьезное нарушение, но все же с реквизитом намудрили.

«Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова давно кажется фильмом, который все знают наизусть. Его показывают по телевизору, пересматривают в интернете и включают фоном. Кажется, что в нем уже невозможно найти ничего нового. Но даже такая классика умеет удивлять.

Один из таких сюрпризов спрятан в сцене под дождем, где Ольга Рыжова идет с зонтом. В кадре появляется мелкая, но очень показательная ошибка.

Что именно меняется в кадре

В начале эпизода у зонта короткий и широкий наконечник. Его хорошо видно в первых планах сцены.

Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Но уже через пару склеек он становится другим — длинным и заостренным.

Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Это значит, что в сцене использовали два разных зонта. Скорее всего, реквизит сменили между дублями и не заметили этого при монтаже.

Почему ляп не бросается в глаза

Зритель в этот момент следит за героиней, ее настроением и разговором. Внимание приковано к Рыжовой, а зонт остается на фоне. Мозг просто «склеивает» сцену, не замечая подмены детали.

Такое часто случается именно в сильных сценах. Эмоции отвлекают от мелочей, и киноляпы спокойно живут в фильме десятилетиями.

Что это говорит о фильме

Этот ляп не портит «Служебный роман». Он лишь подчеркивает, что фильм снимали живо и без стерильной вылизанности. Даже в любимой классике есть свои маленькие тайны, которые открываются спустя годы.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Екатерина Адамова
