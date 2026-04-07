Меню
Русский English
Отмена
Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи

7 апреля 2026 16:11
Кадр из сериала «Розы и грехи»

Сюжетные линии уже понятны.

После показа 23-й серии «Роз и грехов» в Сети всплыла свежая порция слухов о том, как сюжет будет развиваться дальше. Выглядят эти вбросы вполне убедительно.

Как оказалось, Неджат дал Эбру свою машину для поездки на собеседование отнюдь не просто так. Этот герой уже давно в курсе всех секретов — не только клана Теджеров, но и семьи Зейнеп.

По сведениям инсайдеров, начальник Пелин сперва попробует привлечь Эбру на свою сторону, пообещав ей хорошую плату. Но позже брат Серхата поймёт, что испытывает к девушке настоящие чувства. Как утверждают слухи, под финал они сыграют свадьбу.

Когда Серхат узнает об интрижке Джихана и Беррак, он жестоко поколотит собственного брата. Беррак заберёт заявление и прекратит тяжбу за опеку над дочерью. А вот Джихана выставят вон — и из общего дела, и из родового особняка.

Мустафа жутко разозлится на свою возлюбленную — ведь именно из-за её тёмных делишек его сестра попала в мерзкую и стыдную историю. Но любовь в итоге окажется сильнее обиды — и уже скоро Мустафа с Азрой помирятся, пишет kp.ru.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Читать дальше 7 апреля 2026
Эту героиню «Клюквенного щербета» в первом сезоне полюбили миллионы, а теперь только презирают: зрители против хэппи-энда для Нурсемы Эту героиню «Клюквенного щербета» в первом сезоне полюбили миллионы, а теперь только презирают: зрители против хэппи-энда для Нурсемы Читать дальше 3 апреля 2026
В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее Читать дальше 8 апреля 2026
Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Читать дальше 7 апреля 2026
Две лучшие серии «Универа», которые до сих пор интереснее всех спин-оффов: «Пересматриваю с большим удовольствием» Две лучшие серии «Универа», которые до сих пор интереснее всех спин-оффов: «Пересматриваю с большим удовольствием» Читать дальше 7 апреля 2026
Смысл этой сцены из «Брата 2» мало кто понял: почему американец захохотал, узнав стоимость «Кадиллака» Багрова Смысл этой сцены из «Брата 2» мало кто понял: почему американец захохотал, узнав стоимость «Кадиллака» Багрова Читать дальше 7 апреля 2026
Это не комедия: какое наказание должны были понести Трус, Балбес и Бывалый в «Самогонщиках» в 1960-х Это не комедия: какое наказание должны были понести Трус, Балбес и Бывалый в «Самогонщиках» в 1960-х Читать дальше 7 апреля 2026
«Самый крутой турецкий сериал. Смотрю не отрываясь»: сколько серий у новинки турдизи «Это море переполнится» «Самый крутой турецкий сериал. Смотрю не отрываясь»: сколько серий у новинки турдизи «Это море переполнится» Читать дальше 6 апреля 2026
Как «Великолепный век», но без Сулеймана и Хюррем: в Турции снимут исторический хит про другого султана Как «Великолепный век», но без Сулеймана и Хюррем: в Турции снимут исторический хит про другого султана Читать дальше 6 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше