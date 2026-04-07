Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи

После показа 23-й серии «Роз и грехов» в Сети всплыла свежая порция слухов о том, как сюжет будет развиваться дальше. Выглядят эти вбросы вполне убедительно.

Как оказалось, Неджат дал Эбру свою машину для поездки на собеседование отнюдь не просто так. Этот герой уже давно в курсе всех секретов — не только клана Теджеров, но и семьи Зейнеп.

По сведениям инсайдеров, начальник Пелин сперва попробует привлечь Эбру на свою сторону, пообещав ей хорошую плату. Но позже брат Серхата поймёт, что испытывает к девушке настоящие чувства. Как утверждают слухи, под финал они сыграют свадьбу.

Когда Серхат узнает об интрижке Джихана и Беррак, он жестоко поколотит собственного брата. Беррак заберёт заявление и прекратит тяжбу за опеку над дочерью. А вот Джихана выставят вон — и из общего дела, и из родового особняка.

Мустафа жутко разозлится на свою возлюбленную — ведь именно из-за её тёмных делишек его сестра попала в мерзкую и стыдную историю. Но любовь в итоге окажется сильнее обиды — и уже скоро Мустафа с Азрой помирятся, пишет kp.ru.