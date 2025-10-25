Меню
Киноафиша Статьи Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1

25 октября 2025 17:09
Кадр из сериала «Мосгаз»

Вы можете со списком не согласиться, но рейтинги говорят сами за себя.

Сериал «Мосгаз» за двенадцать лет превратился из обычного детектива в настоящую сагу о советской тьме — с лужами крови, тяжелыми пиджаками и моралью, которую уже не отмоешь ни водкой, ни временем.

Майор Черкасов стал символом жанра, но, как и любая легенда, он не вечен. После некоторых сезонов он будто стареет вместе со страной, теряя ту самую нервную величавость, за которую его полюбили миллионы. Но какой сезон все-таки оказался лучшим?

Когда ретро пахнет гарью

Первые сезоны «Мосгаза» были как удар по нервам. Настоящий советский нуар: сигаретный дым, дождь, девицы в шелке и убийцы с идеологией. Но чем дальше шёл Черкасов, тем больше сериал уходил в сторону — от маньяков к шпионам, от страха к ностальгии.

К 2025-му году проект насчитывает десять сезонов, и зрители уже точно знают, какой «Мосгаз» — великий, а какой можно было бы забыть без угрызений совести.

Кадр из сериала «Мосгаз»

Рейтинг зрителей

Абсолютный лидер — «Палач» (2014), где в центре женщина-военный преступник. Это тот случай, когда злодей страшен и трагичен одновременно, а атмосфера гнетёт даже спустя годы. Следом идёт «Паук» (2015) — холодная красота эпохи, шелк, кровь и борьба между МУРом и КГБ.

«Шакал» (2016) добавил адреналина и грязи, «Метроном» (2024) неожиданно оживил франшизу музыкой и огнём советской эстрады.

Дальше рейтинги сдают позиции: «Катран» (2020) и «Формула мести» (2019) увлекли азартом и богемой, но потеряли глубину. «Западня» и «Операция “Сатана”» — уже просто хорошо снятые сериалы, без прежнего жара.

«Катран»

После славы — тишина

Последние сезоны — «Последнее дело Черкасова» и «Розыгрыш» — похожи на ностальгический альбом. Черкасов стар, но всё ещё ищет справедливость, будто боится остаться без смысла. Это красивая осень героя, но осень всё же.

И если раньше «Мосгаз» был историей о тьме и мужестве, то теперь — о старении и прощании. Черкасов останется великим, но прошлое, которое он расследовал, уже не вернётся. А зрители всё равно включат — чтобы услышать, как в его кабинете снова зашипит газ.

Название сезона

Год выхода

Рейтинг (Кинопоиск)

10

Операция «Сатана»

2018

7,4

9

Западня

2021

7,4

8

Формула мести

2019

7,5

7

Катран

2020

7,5

6

Последнее дело Черкасова

2023

7,5

5

Розыгрыш

2025

7,5

4

Шакал

2016

7,8

3

Паук

2015

7,8

2

Метроном

2024

7,6 (IMDb — 8,6)

1

Палач

2014

8,1

Ранее мы писали: «Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
