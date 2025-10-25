Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1

Сериал «Мосгаз» за двенадцать лет превратился из обычного детектива в настоящую сагу о советской тьме — с лужами крови, тяжелыми пиджаками и моралью, которую уже не отмоешь ни водкой, ни временем.
Майор Черкасов стал символом жанра, но, как и любая легенда, он не вечен. После некоторых сезонов он будто стареет вместе со страной, теряя ту самую нервную величавость, за которую его полюбили миллионы. Но какой сезон все-таки оказался лучшим?
Когда ретро пахнет гарью
Первые сезоны «Мосгаза» были как удар по нервам. Настоящий советский нуар: сигаретный дым, дождь, девицы в шелке и убийцы с идеологией. Но чем дальше шёл Черкасов, тем больше сериал уходил в сторону — от маньяков к шпионам, от страха к ностальгии.
К 2025-му году проект насчитывает десять сезонов, и зрители уже точно знают, какой «Мосгаз» — великий, а какой можно было бы забыть без угрызений совести.
Рейтинг зрителей
Абсолютный лидер — «Палач» (2014), где в центре женщина-военный преступник. Это тот случай, когда злодей страшен и трагичен одновременно, а атмосфера гнетёт даже спустя годы. Следом идёт «Паук» (2015) — холодная красота эпохи, шелк, кровь и борьба между МУРом и КГБ.
«Шакал» (2016) добавил адреналина и грязи, «Метроном» (2024) неожиданно оживил франшизу музыкой и огнём советской эстрады.
Дальше рейтинги сдают позиции: «Катран» (2020) и «Формула мести» (2019) увлекли азартом и богемой, но потеряли глубину. «Западня» и «Операция “Сатана”» — уже просто хорошо снятые сериалы, без прежнего жара.
После славы — тишина
Последние сезоны — «Последнее дело Черкасова» и «Розыгрыш» — похожи на ностальгический альбом. Черкасов стар, но всё ещё ищет справедливость, будто боится остаться без смысла. Это красивая осень героя, но осень всё же.
И если раньше «Мосгаз» был историей о тьме и мужестве, то теперь — о старении и прощании. Черкасов останется великим, но прошлое, которое он расследовал, уже не вернётся. А зрители всё равно включат — чтобы услышать, как в его кабинете снова зашипит газ.
|
№
|
Название сезона
|
Год выхода
|
Рейтинг (Кинопоиск)
|
10
|
Операция «Сатана»
|
2018
|
7,4
|
9
|
Западня
|
2021
|
7,4
|
8
|
Формула мести
|
2019
|
7,5
|
7
|
Катран
|
2020
|
7,5
|
6
|
Последнее дело Черкасова
|
2023
|
7,5
|
5
|
Розыгрыш
|
2025
|
7,5
|
4
|
Шакал
|
2016
|
7,8
|
3
|
Паук
|
2015
|
7,8
|
2
|
Метроном
|
2024
|
7,6 (IMDb — 8,6)
|
1
|
Палач
|
2014
|
8,1
Ранее мы писали: «Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5