Зрители рано списали Тихомирова со счетов в финале 7 сезона «Шефа»: в «Призраках прошлого» его история не закончилась

13 ноября 2025 17:09
Кадр из сериала «Шеф»

Придется наблюдать за антагонистом еще сезон.

Финал седьмого сезона «Шефа» оставил зрителей в напряжении — Максим Тихомиров, один из самых неоднозначных персонажей сериала, был тяжело ранен, и многие решили, что его история завершена. Но теперь всё официально: Кирилл Полухин возвращается в восьмой сезон. Судя по новым данным, Тихомиров сумел выжить после нападения и снова окажется в центре интриг.

Восьмой сезон продолжит историю «Призраков прошлого»

«Шеф 8» станет прямым продолжением предыдущей части, а значит, зрители увидят всех ключевых героев, включая Виктора Расторгуева. Андрей Чубченко, играющий легендарного генерала полиции уже более тринадцати лет, вновь возглавит расследования и столкнётся с призраками не только прошлого, но и старых врагов.

Тихомиров возвращается — и не с пустыми руками

Тихомиров в исполнении Кирилла Полухина давно стал антиподом Расторгуева — умный, опасный, но не лишённый человеческих черт. Его возвращение обещает новый виток противостояния. После покушения он, вероятно, изменился: стал более скрытным, возможно, ищет не мести, а правды. Но зная Тихомирова, покой ему только снится.

Его выживание открывает перед сценаристами широкие возможности — от неожиданных союзов до разоблачений старых тайн.

Андрей Чубченко: «Играть генерала Расторгуева — моя миссия»

Сам Чубченко признаётся, что с «Шефом» у него особые отношения: «Играть генерала Расторгуева — это, можно сказать, моя миссия». И, судя по тому, с каким вниманием зрители следят за каждым сезоном, его миссия продолжается успешно.

Восьмой сезон «Шефа» обещает быть самым напряжённым — с живыми призраками прошлого, новым витком борьбы за власть и возвращением героя, которого уже успели похоронить.

Ранее мы писали: «Невский», «Мухтар», «Шеф» и новая замена «Слову пацана»: на НТВ представили главные премьеры сезона 2025-2026 и они просто огонь.

Фото: Кадр из сериала «Шеф»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
