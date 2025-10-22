Меню
Киноафиша Статьи Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?

Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?

22 октября 2025 19:35
Кадр из сериала «Невский»

Хотелось четких и понятных объяснений.

Фома в исполнении Дмитрия Паламарчука — один из тех персонажей, что держали «Невский» на плаву. Его смерть в финале третьего сезона была драматической, болезненной, но честной — редкий случай, когда в российском сериале персонажа отпускают по всем правилам драматургии.

Потому и новость о возвращении Фомы в пятом сезоне сначала вызвала ажиотаж, а потом — недоумение. Ведь сценаристы так и не нашли способа объяснить, как человек, погибший на глазах зрителя, вдруг снова жив и в строю.

Сценарный провал, прикрытый харизмой актёра

Фраза Фомы «Я всё объясню потом» стала, по сути, единственным ответом сценаристов. «Потом» так и не наступило — ни флэшбеков, ни оправданий, ни даже намёка. Герой просто появился, будто между сезонами воскрес, а зрителям предложили поверить в чудо.

Но «Невский» никогда не был сериалом о чудесах. Это история о реалистичном Питере, криминале, чести и выживании — и именно поэтому подобный ход выглядит нелепо. Сценаристы сделали ставку на любовь публики к персонажу и харизму Паламарчука, решив, что объяснение им больше не нужно.

Проблема не в актёре, а в уважении к зрителю

К Паламарчуку претензий нет — он играет убедительно, и, пожалуй, именно его энергия спасает сцены от полного краха. Но даже он не может скрыть того, что за образом «воскресшего героя» не стоит никакой логики. Возможно, создатели просто испугались падения рейтингов после ухода актёра и пошли на упрощение.

Однако зрители, следившие за «Невским» с первого сезона, оказались в ловушке: они помнят, как всё закончилось, и не могут поверить в продолжение, где смерть отменяется даже без объяснений.

Когда реализм превращается в миф

«Невский» всегда строился на ощущении документальности — узнаваемые улицы Петербурга, мрачная атмосфера, жёсткая логика жизни. Именно поэтому возвращение Фомы выглядит как трещина в фундаменте сериала.

Оно нарушает главное правило этого мира: здесь нет волшебства, только поступки и последствия. Сценаристы словно забыли, что зритель готов поверить во многое, но не в то, что нарушает внутреннюю правду истории.

Фома, безусловно, остаётся харизматичным героем, но его появление без объяснений стало символом сценарного отчаяния, пишет дзен-канал «Мир сериалов».

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
