Зрители пересмотрели «Десять негритят» и заступились за одного персонажа: кто попал в список судьи по ошибке

1 февраля 2026 20:33
Кадр из фильма «Десять негритят»

На форуме развернулось обсуждение.

«Десять негритят» или «И никого не стало» — безусловно, один из самых знаменитых детективов Агаты Кристи. Его сюжет стал хрестоматийным. Десять незнакомцев, приглашённых на уединённый остров, начинают умирать один за другим, а на стенах в их комнатах в доме появляется детская считалка.

Роман — это эталон «закрытого пространства», где напряжение растёт с каждой страницей. Именно поэтому он стал предметом множества экранизаций по всему миру. Вышло 8 картин на основе текста, детектив послужил вдохновением еще для пары десятков работ.

Российские зрители наверняка хорошо помнят советскую адаптацию романа — двухсерийный фильм Станислава Говорухина. Но несмотря на то, что история хорошо знакома и разобрана, некоторые детали остаются загадкой для публики.

Одна из пользовательниц женского форума пересматривала фильм и призналась, что так и не поняла почему в списке убийцы оказалась старая дева, мисс Брент.

«Она просто не оставила у себя служанку, которая забеременела. Да и родители той девушки сами от неё отказались, после чего та покончила с собой. Но при чём здесь хозяйка? Разве она была обязана её содержать и растить ребёнка? Если уж искать виноватых, то на остров стоило заманить родителей этой несчастной, а не её бывшую работодательницу», — поделилась своим недоумением пользовательница.

Кадр из фильма «Десять негритят»

На форуме тут же развернулось обсуждение. Одни полагали, что в списке персонаж оказался из-за ее власти и материального положения. Другие припомнили, что эта самая старая дева была очень религиозна и благочестива, и с точки зрения христианской морали она была просто обязана принять участие в жизни служанки.

«Мисс Брент вообще не чувствовала за собой вины. Она была уверена в своей правоте и при этом считала себя праведницей», «Возможно, Агату Кристи в жизни возмутила похожая история. Вот она таким образом и отомстила через книгу», «Создавалось ощущение, что хозяйка, выгоняя девушку, отлично понимала, на что её обрекает. Она поступила так из-за ханжеской общественной морали, сознавая жестокость своего поступка, но оправдывая себя борьбой за нравственность», — отмечают в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Десять негритят» (1987)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
