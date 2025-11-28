Зрители обсуждают сцену после титров «Зверополиса 2» громче, чем сам мульт: один намек доказал, что 3 часть 100% будет и там появятся новые персонажи

Меню
28 ноября 2025 11:50
Кадр из фильма «Зверополис 2»

Вот кого стоит ждать в продолжении истории зайчихи и лиса.

В мульте «Зверополис 2» обсуждают даже не сюжет, а то, что происходит уже после того, как логотип Disney ушёл в темноту. Сиквел завершён, конфликт решён, титры прошли, но создатели оставили зрителю маленький крючок — настолько аккуратный, что его обсуждают больше, чем главную развязку. И это первый сигнал: история не закончена.

Каким оказался «Зверополис 2»

События разворачиваются всего через неделю после первого фильма. Город празднует столетие, на сцене — рысий клан Линксли, вокруг блеск и уверенность в том, что история Зверополиса давно понятна и закрыта.

Но всё рушится, когда в город прибывает змей Гэри, которого жители встречают как угрозу. Джуди Хопс и Ник Уайлд начинают преследование, но быстро убеждаются: не все легенды прошлого правдивы.

Расследование выходит за рамки полицейского дела — оно запускает пересмотр истории города. Выясняется, что рептилии никогда не были врагами. Их просто вычеркнули из повествования и заменили другой фамилией. Сюжет становится масштабнее, чем обычная детективная работа двух напарников.

Рептилии вернулись. Но это не конец

Когда правда вскрыта, Линксли арестован, а рептилии получают место в обществе, кажется, что дальше — привычные титры и финальная точка. Но создатели делают паузу — затем тонко намекают на новую главу во вселенной. И зритель после просмотра обсуждает уже только одно: кто станет следующими обитателями Зверополиса?

Вот он — тот самый намёк, из-за которого сейчас шумят

После титров появляется короткая сцена. Джуди Хопс отдыхает дома — спокойный кадр, который должен был стать финальной точкой. Но на подоконник падает перо. Деталь лёгкая, почти бесшумная — но для внимательного зрителя это громкий жест: в Зверополис могут прийти птицы.

Они ни разу не появлялись ни в первой, ни во второй части. Как и рептилии когда-то — до того момента, пока не стали центром сюжета, пишет Soyuz.

Это и есть главный крючок. Если рептилии были реабилитированы сейчас, значит третий фильм может столкнуть Джуди и Ника с новым видом, новой социальной группой и, возможно, новой угрозой.

Что дальше?

Disney официально не объявила «Зверополис 3». Всё упирается в сборы второй части — премьера прошла 26 ноября, и студия смотрит на цифры. Но сцена после титров могла бы и не существовать, если бы продолжение не рассматривалось. Так что ответ в воздухе, а фанаты уже строят теории: кто принесёт в Зверополис перья?

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто такой Гэри в «Зверополисе 2».

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
