Зрители НТВ уже в ужасе, а «Амедиатека» только готовится к премьере: все о 2 сезоне «Душегубов» — точная дата выхода онлайн и оффлайн

В этот раз орудуют уже два маньяка.

6 октября на НТВ стартовал второй сезон сериала «Душегубы» — и зрители снова погрузились в мир, где официально «маньяков не существовало». На этот раз всё стало куда страшнее: два убийцы, две истории, один следователь, которому придётся смотреть в глаза настоящему злу.

Но когда выйдут остальные серии и где смотреть продолжение, которое обещает быть ещё мрачнее?

«Два лица советского ужаса»

Главные антагонисты — Николай Джумагалиев, прозванный Железным Клыком, и Александр Скрынник, известный как Молдавский Чикатило. Оба орудовали в конце 70-х, и оба стали легендами преступного мира, о которых в СССР старались молчать.

В центре сюжета снова следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев — к роли возвращается Сергей Марин. В сериале также заняты Максим Стоянов, Зоя Бербер, Сергей Епишев и Дарья Урсуляк.

«Когда выйдут новые серии»

Премьера сезона прошла на НТВ, а позже все эпизоды появятся в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Сняла проект компания «Амедиа Продакшн». График выхода серий:

8 октября — серии 5 и 6

9 октября — серии 7 и 8

10 октября — серии 9 и 10

20 октября сериал появится в Амедиатеке. Так что его можно будет посмотреть и без привязки к эфирному времени.

«Советский кошмар без купюр»

История второго сезона начинается с 1984 года: на домашней вечеринке совершается убийство. Следователь Максим Ковальский (Максим Стоянов) находит преступника, но спустя пять лет тот сбегает из психбольницы — и начинается новая волна жутких преступлений. К делу подключается Ипатьев (Сергей Марин), и расследование превращается в гонку со временем.

«Душегубы» никогда не были просто криминальной драмой. Это хроника страха, который долго прятали под грифом «секретно». Теперь эти тени снова оживают — и кажется, что у каждого монстра есть своё лицо.

