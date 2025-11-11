Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина?

Этот вопрос волнует многих до сих пор.

С самого начала «Метода» зрители погружаются в личную драму Родиона Меглина. В детстве он пережил ужасающую трагедию — в их дом проник маньяк, который жестоко убил его отца и тяжело ранил мать. Пятилетний мальчик остался сиротой, а пережитый кошмар навсегда изменил его жизнь и во многом определил дальнейший путь.

По мере развития сюжета «Метода» первоначальная версия трагедии начинает вызывать сомнения. Во втором сезоне сам Родион Меглин неожиданно предлагает совершенно иную интерпретацию событий. Согласно его шокирующему признанию, настоящим убийцей в ту роковую ночь мог оказаться он сам.

Меглин описывает отца как домашнего деспота, регулярно подвергавшего семью жестокому обращению. В одной из вспышек насилия ребёнок якобы схватил нож, чтобы защититься.

Однако в хаосе борьбы случайный удар пришелся на мать, которая попыталась вмешаться. С отцом мальчик тоже расправился. Эта версия ставит под вопрос всё, что зрители знали о прошлом героя.

Именно в убийстве родителей Меглина обвинял во 2 сезоне сериала Самарин. Но ведь он был известен тем, что внушал тяжелые мысли своим жертвам, подталкивая к преступлениям.

Поэтому многие зрители и сомневаются в том, что персонаж Константина Хабенского действительно виноват в убийстве родителей. Тем не менее, к финалу герой это признал и принял.

