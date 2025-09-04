Зрители не теряют надежды увидеть 2 сезон «Пингвина» с рейтингом 8,6 на IMDb: и вот что думает об этом сам Фаррелл

Актёр рассказал о сомнениях и шансах на второй сезон популярного спин-оффа.

Сериал «Пингвин», спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза, в этом году стал одним из самых обсуждаемых проектов. Колин Фаррелл, сыгравший культового злодея Оза Кобба, покорил зрителей и критиков, а сам сериал получил номинации на престижные премии и оценку в 8,6 на IMDb.

После яркого финала зрители стали ждать новостей о продолжении, и Фаррелл впервые честно прокомментировал слухи о втором сезоне.

«Может, стоит оставить как есть»

В интервью актёр признался, что у него нет точной информации о судьбе сериала:

«Я понятия не имею, будет ли он. До меня доходили слухи, что они подумывают о съёмках второго сезона, но я не знаю, хорошая ли это идея. Часть меня хочет сказать: "Люди, просто отпустите это. Нам сошло это с рук. Оставьте всё как есть"».

Однако Фаррелл не исключил возможности вернуться к роли:

«Если бы им пришла в голову фантастическая идея или что-то в этом роде, я бы, конечно, согласился».

Что думают в Warner Bros.

По словам Ченнинг Данджи, главы телевизионного подразделения Warner Bros., пока главная цель Мэтта Ривза — запуск фильма «Бэтмен: Часть II». Именно он в приоритете. Но вместе с шоураннером Лорен уже обсуждаются идеи, которые могли бы развиваться параллельно с фильмом.

Что дальше

Финал «Пингвина» оставил героя в сложном положении, поэтому будущее персонажа остаётся открытым. Съёмки «Бэтмена: Часть II» идут полным ходом, премьера запланирована на 2027 год.

И хотя второй сезон «Пингвина» пока под вопросом, сам Фаррелл дал понять: всё зависит от истории.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.