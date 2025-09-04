Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители не теряют надежды увидеть 2 сезон «Пингвина» с рейтингом 8,6 на IMDb: и вот что думает об этом сам Фаррелл

Зрители не теряют надежды увидеть 2 сезон «Пингвина» с рейтингом 8,6 на IMDb: и вот что думает об этом сам Фаррелл

4 сентября 2025 15:42
Кадр из сериала «Пингвин»

Актёр рассказал о сомнениях и шансах на второй сезон популярного спин-оффа.

Сериал «Пингвин», спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза, в этом году стал одним из самых обсуждаемых проектов. Колин Фаррелл, сыгравший культового злодея Оза Кобба, покорил зрителей и критиков, а сам сериал получил номинации на престижные премии и оценку в 8,6 на IMDb.

После яркого финала зрители стали ждать новостей о продолжении, и Фаррелл впервые честно прокомментировал слухи о втором сезоне.

«Может, стоит оставить как есть»

В интервью актёр признался, что у него нет точной информации о судьбе сериала:

«Я понятия не имею, будет ли он. До меня доходили слухи, что они подумывают о съёмках второго сезона, но я не знаю, хорошая ли это идея. Часть меня хочет сказать: "Люди, просто отпустите это. Нам сошло это с рук. Оставьте всё как есть"».

Однако Фаррелл не исключил возможности вернуться к роли:

«Если бы им пришла в голову фантастическая идея или что-то в этом роде, я бы, конечно, согласился».

Что думают в Warner Bros.

По словам Ченнинг Данджи, главы телевизионного подразделения Warner Bros., пока главная цель Мэтта Ривза — запуск фильма «Бэтмен: Часть II». Именно он в приоритете. Но вместе с шоураннером Лорен уже обсуждаются идеи, которые могли бы развиваться параллельно с фильмом.

Что дальше

Финал «Пингвина» оставил героя в сложном положении, поэтому будущее персонажа остаётся открытым. Съёмки «Бэтмена: Часть II» идут полным ходом, премьера запланирована на 2027 год.

И хотя второй сезон «Пингвина» пока под вопросом, сам Фаррелл дал понять: всё зависит от истории.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Пингвин»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше