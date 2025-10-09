Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась

Netflix выпустил долгожданный трейлер четвёртого сезона «Ведьмака» — первого, где роль Геральта из Ривии исполняет Лиам Хемсворт. Смена актёра, о которой долго спорили фанаты, наконец получила визуальное воплощение: новый Геральт выходит из тени, поднимает меч и сталкивается с монстром — и с собственными страхами.

Премьера состоится 30 октября, а сам трейлер уже стал заявлением: сериал готов к перерождению.

Новый Геральт, старая боль

«Геральт, ты всю жизнь сражался с монстрами и людьми», — звучит закадровый голос, пока герой вступает в бой с чудовищным пауком. Но за звоном клинков — другая драма: поиски Цири.

«Всё твоё существо посвящено поискам того, кого ты, как боишься, не смог спасти», — говорит голос, и впервые за долгое время ведьмак выглядит не как воин, а как человек, потерянный между долгом и отчаянием.

Хемсворт в образе Геральта производит неожиданно уверенное впечатление. Его версия героя кажется чуть мягче, но в глазах всё то же внутреннее пламя, что у Кавилла — усталость, скрытая за бронёй цинизма.

Цири и Йеннифэр: два стержня судьбы

Цири становится центром нового сезона. «Всегда потерянная, но так и не найденная», — произносит она, оттачивая навыки и сражаясь за право решать свою судьбу. Но в трейлере звучит предупреждение: «Она не та, за кого себя выдаёт».

Йеннифэр тоже возвращается — с тревожным предчувствием. «Что-то меняется на континенте. Вильгефорц собирает армию», — говорит она. На экране — вспышки магии, поединки, огонь и кровь. Йеннифэр предлагает Геральту собрать собственную армию — и это звучит как начало последней великой битвы.

«Как ты возродишься?» — вопрос к зрителю и герою

Фраза из трейлера «Надежда возрождается» отсылает не только к сюжету. Это и символ перерождения сериала. Netflix аккуратно, но явно признаёт: Хемсворт — не просто замена, а новая версия героя, другой взгляд на тот же миф.

На кадрах Йеннифэр и Цири обнимаются, Геральт и Лютик снова попадают в передрягу, а на фоне темнеет континент, раздираемый войной и магией.

Четвёртый сезон станет предпоследним — Netflix уже подтвердил, что пятый завершит историю. И если верить этому трейлеру, нас ждёт не только битва за Цири, но и попытка вернуть сериалу ту эмоциональную силу, которой он когда-то покорил зрителей.

«Ведьмак» возвращается 30 октября. И, похоже, надежда действительно возрождается.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.