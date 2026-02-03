Зрители назвали самого мерзкого персонажа из «Первого отдела»: «Гнусный, беспринципный, омерзительный типаж, для которого нет ничего святого»

В четвертом сезоне «Первого отдела» зрители чаще обсуждали не дела, а людей. И если спросить, кто вызывает больше всего раздражения, многие без паузы назовут одну фамилию. Не преступник недели, не случайный герой, а человек в форме и при должности.

Речь о полковнике Ухватове. Персонаже, который появляется не так часто, но каждый раз оставляет после себя шлейф злости у аудитории.

Почему именно Ухватов

Шибанова в4 сезоне видят другим — жестче, мрачнее. Кто-то связывает это с исчезновением Лены Литвиновой, рядом с которой он был живым и теплым. Но эмоциональный фон меняется всякий раз, когда в кадре Ухватов.

Он умеет давить, говорить сверху вниз, демонстрировать власть. Даже в сценах, где логичнее было бы проявить благодарность, он выбирает жесткость. Зрителям особенно запомнился момент, когда после спасения он разговаривает с Шибановым так, будто ничего не должен.

Антагонист, которого верят

Ухватова не любят, но именно поэтому он работает как персонаж. Он не карикатурный злодей, а узнаваемый типаж начальника, для которого система важнее людей.

Один из зрительских отзывов звучит так:

«Это гнусный, беспринципный, омерзительный типаж, для которого нет ничего святого. По степени омерзения с ним может сравниться только покойный генерал Арсеньев из "Невского"».

И здесь парадокс. Чем сильнее раздражение, тем точнее сыграна роль. Ухватов стал фигурой, которую хочется видеть реже, но без которой конфликт теряет остроту. Иногда самый неприятный герой оказывается самым нужным для истории.