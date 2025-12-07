Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители нашли главный ляп «Тайн следствия»: присмотритесь к Ковальчук и поймете, в чем дело

Зрители нашли главный ляп «Тайн следствия»: присмотритесь к Ковальчук и поймете, в чем дело

7 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Тайны следствия»

Даже у фанатов возникли вопросы к героине.  

«Тайны следствия» — сериалы, который выходит на экраны уже 25 сезонов. В истории Марии Швецовой не было ни перерывов, ни длительных пауз. Все это время роль исполняет Анна Ковальчук.

Но в связи с этим зрители уже нашли нестыковку. И касается она возраста героини.

Кадр из сериала «Тайны следствия»

Сколько лет Марии Швецовой

Возраст Марии Швецовой в сериале — это отдельная загадка для зрителей. В начале истории, действие которой стартует в 2000 году, героине было около 30.

И именно это теперь зрители называют ляпом, ведь Ковальчук будто бы «застыла» в этом возрасте.

«Сериал впал в безвременье, а главная героиня "застыла" в своих 30 годах. По-хорошему, ее героине сейчас 60 должно быть, но там столько пластики и ботокса у Ковальчук», — отметили комментаторы.

Тем более, что прототипу Швецовой, автору книг Елене Топильской уже 66 лет. Но экранная героиня все еще далека от пенсии.

«Ей уже давно нужно быть генеральным прокурором, а не бегать как девочка за преступниками», — отметили зрители.

Кадр из сериала «Тайны следствия»

Анна Ковальчук в сериале «Тайны следствия»

Актриса попала в сериал почти случайно — на момент проб ей был всего 21 год. Как позже признавалась сама Ковальчук, такая молодость могла стать серьёзной помехой, ведь создателям требовалась солидная, опытная следователь, а не вчерашняя выпускница.

Но брюнетка очень хотела эту роль и пошла на небольшую хитрость: на кастинге она слегка приукрасила свой реальный возраст, заявив, что ей уже ближе к тридцати. К счастью, она всегда выглядела старше своих лет, поэтому её слова не вызвали подозрений.

Этот маленький творческий обман оказался судьбоносным — именно так она и стала той самой Марией Швецовой, которая вот уже более двадцати лет ведёт следствие на экранах.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что режиссер «Тайн следствия» сняла продолжение сериала о выживании в эпоху перемен.

Фото: Кадры из сериала «Тайны следствия»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хороша не только в «Ищейке»: Анна Банщикова стала главным украшением «Метода» — затмевает Кологривого одним появлением в кадре Хороша не только в «Ищейке»: Анна Банщикова стала главным украшением «Метода» — затмевает Кологривого одним появлением в кадре Читать дальше 4 декабря 2025
«Семенов без Фомы — как водка без пива»: фанаты уверены, что 8 сезон «Невского» может разрушить идеальный финал — объясняем, почему «Семенов без Фомы — как водка без пива»: фанаты уверены, что 8 сезон «Невского» может разрушить идеальный финал — объясняем, почему Читать дальше 6 декабря 2025
«Я рыдала белугой, когда был финал»: почему «Ментовские войны» даже через 20 лет все еще щелкают по нервам — вот в чем феномен «Я рыдала белугой, когда был финал»: почему «Ментовские войны» даже через 20 лет все еще щелкают по нервам — вот в чем феномен Читать дальше 6 декабря 2025
В сказках такого точно не было: откуда взялся гном из «Волшебного участка»? В сказках такого точно не было: откуда взялся гном из «Волшебного участка»? Читать дальше 5 декабря 2025
«Варя Черноус уже не та»: чем новый «Склиф» с Асмус расстроил зрителей — проигрывает сам себе и другим сериалам «Варя Черноус уже не та»: чем новый «Склиф» с Асмус расстроил зрителей — проигрывает сам себе и другим сериалам Читать дальше 4 декабря 2025
Кто озвучивает Кощея в «Волшебном участке»? Имя, которое объясняет, почему злодей получился таким мощным Кто озвучивает Кощея в «Волшебном участке»? Имя, которое объясняет, почему злодей получился таким мощным Читать дальше 3 декабря 2025
«Сильно порадовал», «Для меня это было лучшее» и «Однозначно 1 место»: народный ТОП-10 российских сериалов осени 2025 года «Сильно порадовал», «Для меня это было лучшее» и «Однозначно 1 место»: народный ТОП-10 российских сериалов осени 2025 года Читать дальше 3 декабря 2025
И «Хрустальный» с Васильевым, и «Хроники русской революции»: 5 крутых российских сериалов, основанных на реальных событиях И «Хрустальный» с Васильевым, и «Хроники русской революции»: 5 крутых российских сериалов, основанных на реальных событиях Читать дальше 7 декабря 2025
«В своем мастерстве превзошел сам себя»: 2 сезон «Золотого дна» только вышел, а уже понятно — все держится на этом актере «В своем мастерстве превзошел сам себя»: 2 сезон «Золотого дна» только вышел, а уже понятно — все держится на этом актере Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше