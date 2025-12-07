Зрители нашли главный ляп «Тайн следствия»: присмотритесь к Ковальчук и поймете, в чем дело

«Тайны следствия» — сериалы, который выходит на экраны уже 25 сезонов. В истории Марии Швецовой не было ни перерывов, ни длительных пауз. Все это время роль исполняет Анна Ковальчук.

Но в связи с этим зрители уже нашли нестыковку. И касается она возраста героини.

Сколько лет Марии Швецовой

Возраст Марии Швецовой в сериале — это отдельная загадка для зрителей. В начале истории, действие которой стартует в 2000 году, героине было около 30.

И именно это теперь зрители называют ляпом, ведь Ковальчук будто бы «застыла» в этом возрасте.

«Сериал впал в безвременье, а главная героиня "застыла" в своих 30 годах. По-хорошему, ее героине сейчас 60 должно быть, но там столько пластики и ботокса у Ковальчук», — отметили комментаторы.

Тем более, что прототипу Швецовой, автору книг Елене Топильской уже 66 лет. Но экранная героиня все еще далека от пенсии.

«Ей уже давно нужно быть генеральным прокурором, а не бегать как девочка за преступниками», — отметили зрители.

Анна Ковальчук в сериале «Тайны следствия»

Актриса попала в сериал почти случайно — на момент проб ей был всего 21 год. Как позже признавалась сама Ковальчук, такая молодость могла стать серьёзной помехой, ведь создателям требовалась солидная, опытная следователь, а не вчерашняя выпускница.

Но брюнетка очень хотела эту роль и пошла на небольшую хитрость: на кастинге она слегка приукрасила свой реальный возраст, заявив, что ей уже ближе к тридцати. К счастью, она всегда выглядела старше своих лет, поэтому её слова не вызвали подозрений.

Этот маленький творческий обман оказался судьбоносным — именно так она и стала той самой Марией Швецовой, которая вот уже более двадцати лет ведёт следствие на экранах.

