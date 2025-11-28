Меню
Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит

28 ноября 2025 12:48
Кадры из сериалов «Васька», «Невский»

По мнению поклонников, в сюжет стоит внести изменения.

Криминальные сериалы НТВ — отдельная вселенная российского телевидения. Эти проекты уже много лет остаются фаворитами зрителей, создавая уникальный жанр на стыке детектива, психологической драмы и социального исследования. Их главная сила — в узнаваемости: зритель видит на экране не абстрактного героя, а своего современника.

Сериалы НТВ редко рассказывают о гениальных сыщиках с феноменальной интуицией. Вместо этого мы видим следователей-рабочих лошадок, которые раскрывают преступления через кропотливый труд, опросы свидетелей и работу с уликами. Это создаёт особое доверие у аудитории.

Главной рейтинговой удачей канала остается проект «Невский», выхода нового сезона у которого сейчас ждут зрители. По мнению публики, все остальные недавние процедуралы, типа «Васьки», кажутся лишь бледными копиями. Однако все же есть один нюанс, благодаря которому такие детективы обходят «Невский».

«Васька» и «Невский»

В Сети обратили внимание, что в сериале с Антоном Васильевым показывают не совсем здоровые отношения в коллективе. Там есть место недоверию, подставам и предательству. И этим «Невский» невыгодно отличается от того же «Васьки».

«Очень нравится "Невский", но пожелание режиссёру изменить отношение сотрудников друг к другу. Уж больно много ненависти в коллективе. Сейчас прошёл показ сериала "Васька", вот, где надо брать пример коллективного единства», — отмечают комментаторы.

Кадр из сериала «Васька»

8 сезон «Невского»

В восьмом сезоне генерал Кондратьев возвращается к обязанностям, обостряя конфликт с сотрудниками. В городе появляется неуловимый убийца, чьи преступления остаются нераскрытыми даже при совместных усилиях полиции и криминальных группировок, не сумевших поделить влияние после ухода Фомина.

Получив информацию о местонахождении преступника, Михайлов решает действовать самостоятельно, но оказывается в смертельной западне. Тем временем сотрудники ФСБ близки к завершению дела «Архитектора», однако уверены, что погибший Семёнов и его скрывающаяся жена Татьяна Белова знали больше.

Розыск Беловой может раскрыть тайны, но за них придётся заплатить непредвиденную цену.

Кадр из сериала «Невский»

Ранее портал «Киноафиша» писал, как «Невский» собрал армию хейтеров и фанатов одновременно.

Фото: Кадры из сериалов «Васька», «Невский»
Светлана Левкина
