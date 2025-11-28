Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит

Криминальные сериалы НТВ — отдельная вселенная российского телевидения. Эти проекты уже много лет остаются фаворитами зрителей, создавая уникальный жанр на стыке детектива, психологической драмы и социального исследования. Их главная сила — в узнаваемости: зритель видит на экране не абстрактного героя, а своего современника.

Сериалы НТВ редко рассказывают о гениальных сыщиках с феноменальной интуицией. Вместо этого мы видим следователей-рабочих лошадок, которые раскрывают преступления через кропотливый труд, опросы свидетелей и работу с уликами. Это создаёт особое доверие у аудитории.

Главной рейтинговой удачей канала остается проект «Невский», выхода нового сезона у которого сейчас ждут зрители. По мнению публики, все остальные недавние процедуралы, типа «Васьки», кажутся лишь бледными копиями. Однако все же есть один нюанс, благодаря которому такие детективы обходят «Невский».

«Васька» и «Невский»

В Сети обратили внимание, что в сериале с Антоном Васильевым показывают не совсем здоровые отношения в коллективе. Там есть место недоверию, подставам и предательству. И этим «Невский» невыгодно отличается от того же «Васьки».

«Очень нравится "Невский", но пожелание режиссёру изменить отношение сотрудников друг к другу. Уж больно много ненависти в коллективе. Сейчас прошёл показ сериала "Васька", вот, где надо брать пример коллективного единства», — отмечают комментаторы.

8 сезон «Невского»

В восьмом сезоне генерал Кондратьев возвращается к обязанностям, обостряя конфликт с сотрудниками. В городе появляется неуловимый убийца, чьи преступления остаются нераскрытыми даже при совместных усилиях полиции и криминальных группировок, не сумевших поделить влияние после ухода Фомина.

Получив информацию о местонахождении преступника, Михайлов решает действовать самостоятельно, но оказывается в смертельной западне. Тем временем сотрудники ФСБ близки к завершению дела «Архитектора», однако уверены, что погибший Семёнов и его скрывающаяся жена Татьяна Белова знали больше.

Розыск Беловой может раскрыть тайны, но за них придётся заплатить непредвиденную цену.

