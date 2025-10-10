Зрители на Rotten Tomatoes поставили всего 24%, но фильм все равно стал хитом: на Netflix набрал 61,7 млн просмотров

Он не был раскручен как блокбастер, не получил восторгов критиков и не обещал «великое кино». Но зрители решили иначе. Менее чем за три месяца немецкий триллер «Кирпич» (2025) взлетел в топ Netflix и стал девятым по популярности неанглоязычным фильмом за всю историю сервиса, набрав 61,7 миллиона просмотров и 103,8 миллиона часов просмотра.

Сюжет фильма «Кирпич»

Всё начинается с обычной семейной ссоры: Тим и Оливия спорят о будущем, об усталости, о том, стоит ли всё бросить. Но в одно утро — привычный мир исчезает.

Вместо двора и улицы за дверью оказывается глухая кирпичная стена, растущая во всех направлениях. Она окружает весь дом, оставляя жителей в замкнутом пространстве, где паника и недоверие становятся главным воздухом.

Филип Кох, режиссёр сериала «Племена Европы», превращает простую фантазию в тревожный эксперимент о человеческой природе: когда исчезает внешний мир, кто первым рушится изнутри?

Атмосфера, где клаустрофобия становится героиней

Маттиас Швайгхефер и Раби О. Фи — реальная пара в жизни, а теперь и в фильме. Их дуэт работает почти болезненно правдоподобно: ощущение, что смотришь не кино, а запись распада семьи в условиях конца света. Съёмка сделана в приглушённой палитре, почти без цвета. Каждая сцена будто дышит пылью, цементом и страхом.

Кох явно вдохновлялся не только классикой вроде «Куба» и «Паразитов», но и немецким психологизмом в духе «Эксперимента». Только здесь «тюрьма» — не метафора общества, а буквальная стена между людьми.

Критики морщатся, зрители аплодируют

Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes — всего 46 %, а зрительский — и вовсе 24 %. Но именно этот парадокс и сделал «Кирпич» хитом.

Критики назвали сюжет «интригующим, но нелогичным», а зрители в комментариях признались, что «не смогли оторваться». Видимо, Netflix снова доказал простое правило: идеальное кино не нужно, если оно заставляет не моргать.

Почему сработало

Потому что зрителю надоело идеальное. Люди включают «Кирпич» не ради логики — ради ощущения ловушки, узнаваемого после пары лет тревог, изоляций и стен — настоящих и внутренних.

И пусть концовка действительно вызывает споры (а некоторые называют её «абсурдом»), это тот случай, когда сюжет работает как зеркало: чем дольше смотришь — тем больше видишь себя.

