Зрители краснели и судились с Disney: почему культовую «Русалочку» в 90-е запрещали всем миром (фото)

Это кажется полным абсурдом, но в конце 80-х одна из самых невинных диснеевских сказок оказалась в центре скандала. И причина – не сюжет, а… дизайн обложки VHS-кассеты. И один кадр со свадьбы.

Когда «Русалочка» в 1989 году триумфально вышла на видео, её первая обложка изображала героев на фоне золотого подводного замка. И всё бы ничего, но группа бдительных (или слишком впечатлительных) зрителей усмотрела в одной из башен замка… фаллический символ.

Массовая истерия, подогретая слухами, достигла таких масштабов, что Disney пришлось действовать.

Студия, чья репутация строилась на безупречных семейных ценностях, не стала рисковать. Первый тираж кассет был отозван из продажи, а в магазины поступили новые – с изменённым дизайном обложки, где «спорная» башня лишилась своей «двусмысленной» формы.

Это был прецедент: компания пошла на убытки, чтобы успокоить разбушевавшуюся публику.

Но на этом злоключения не закончились. В 1995 году новый «скандал» разгорелся уже из-за кадра в самой ленте. В сцене венчания принца Эрика и Урсулы, некоторые зрители «разглядели» неприличную деталь у фигуры священника.

Disney снова пришлось давать пояснения уже на суде – аниматоры доказали, что это всего лишь неудачно нарисованное колено. Тем не менее, при последующих переизданиях, этот кадр тоже «исправили».