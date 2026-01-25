Меню
Киноафиша Статьи Жителям деревень противно смотреть «Жуков»: столько вранья в одном сериале – это перебор!

25 января 2026 20:04
Кадр из сериала «Жуки»

Люди нашли множество нестыковок.

Ситком «Жуки» построен на вечном конфликте — столкновении городских и деревенских жителей. Первый сезон показал, как молодые парни из мегаполиса оказываются в глуши и пытаются приспособиться к непривычному быту и правилам.

Однако многие зрители, которые на самом деле живут в сёлах и деревнях, с удивлением отнеслись к некоторым сценам. По их мнению, создатели сериала сами имеют довольно отдалённое представление о реальной сельской жизни.

Дома в деревне

Например, авторы сериала ввели в сюжет участкового, который постоянно появляется в деревне. Однако в реальных небольших деревнях такой должности уже давно нет — она сохранилась лишь в крупных сёлах. Обычно один полицейский курирует сразу несколько населённых пунктов, поэтому наведывается к жителям довольно редко.

Зрителей также удивило, что в кадре показаны исключительно старые, полуразрушенные избы. Хотя даже в отдалённых деревнях сегодня можно встретить современные коттеджи, создатели выбрали для съёмок только обветшалые деревянные дома.

Ещё одним несоответствием стала местная школа. В реальности в сёлах обычно остаются только начальные классы, а дети постарше ездят учиться в райцентр. В «Жуках» же показали полноценную школу с разными классами, которую сейчас в сельской местности практически не найти.

Кадр из сериала «Жуки»

Отсутствие цивилизации и детей

Зрители также отметили странное ощущение изоляции. Создалось впечатление, что жители этой деревни существуют в полном отрыве от современного мира — без смартфонов, мобильного интернета и даже личного транспорта, что сегодня выглядит маловероятно даже для самых отдалённых мест.

Ещё одним несоответствием стало почти полное отсутствие детей в кадре. Это особенно удивительно, учитывая, что действие происходит летом. В реальности именно в это время многие городские родители отправляют детей на каникулы к бабушкам и дедушкам в деревню, поэтому сельские улицы обычно заполнены ребятишками.

Фото: Кадры из сериала «Жуки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
