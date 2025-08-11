Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители глазам не поверили, увидев Стэна Ли в новой «Фантастической четверке»: создатель Marvel умер 7 лет назад

Зрители глазам не поверили, увидев Стэна Ли в новой «Фантастической четверке»: создатель Marvel умер 7 лет назад

11 августа 2025 09:25
Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

На самом деле его сыграл другой актер.

Камео Стэна Ли во всех фильмах Marvel стало уже доброй традицией. Он был охранником в «Халке», счищал пыль с костюма Старка в «Железном человеке 2», сидел в скафандре в «Стражах Галактики. Часть 2».

Кадр из фильма «Железный человек 2»

Традиция прервалась в 2018 году, когда легендарный создатель Marvel ушел из жизни. Долгое время его посмертным появлением на экране считался фильм «Мстители: Финал».

Каково же было удивление фанатов, когда они заметили Ли в новинке — фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Появились даже слухи, что он заранее снялся для картины, предчувствуя свою смерть. Но на самом деле в кадре был не он.

Влияние Стэна Ли на фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» максимально близко передала изначальное видение Стэна Ли и Джека Кирби — соавторов команды, созданной в 1960-х. Фильм, выдержанный в стилистике той эпохи, получил признание за идеально подобранный тон и акцент на семейной динамике.

Благодаря этому лента ощущается как достойная дань памяти Ли — и неудивительно, что режиссёр Мэтт Шакман нашёл способ включить его в фильм.

Камео Стэна Ли в «Фантастической четверке: Первые шаги»

Несмотря на современные компьютерные технологии, Стэн Ли появился в фильме без использования сложной графики. Действие ленты происходит в 1960-х, и Ли изобразил актер Грег Хейст — в образе, соответствующем той эпохе, без знаменитых усов, которые стали визитной карточкой Стэна Ли только в поздние годы.

Хейст появляется вместе с Мартином Дикинсоном, который играет Джека Кирби, в сцене, где Серебряный Сёрфер приземляется в Нью-Йорке. Оба актера смотрят из окна офиса Timely Comics — так изначально называлось издательство, позже переименованное в Marvel Comics.

В кадре также мелькают эскизы классических комиксов Timely и логотип компании. Камео короткое, но эффектное — оно продолжает традицию появлений Стэна Ли в экранизациях Marvel.

Почему это камео так важно

Появление Стэна Ли именно в «Фантастической четвёрке» особенно трогательно, ведь это первая супергеройская команда, которую он создал вместе с Джеком Кирби. Именно она в 1961 году запустила его легендарную карьеру в комиксах.

Ранее портал «Киноафиша» писал про минусы фильма.

Фото: Кадры из фильмов «Железный человек 2» (2010), «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги Читать дальше 30 сентября 2025
Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000 Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000 Читать дальше 30 сентября 2025
Эта теория меняет все во вселенной «Чужого»: в Сети нашли доказательства того, что корабли Инженеров — живые Эта теория меняет все во вселенной «Чужого»: в Сети нашли доказательства того, что корабли Инженеров — живые Читать дальше 30 сентября 2025
От жуткой сцены аварии с Питтом в «Формуле 1» захватило дух: а ведь этот сюжет списан с трагедии реального гонщика От жуткой сцены аварии с Питтом в «Формуле 1» захватило дух: а ведь этот сюжет списан с трагедии реального гонщика Читать дальше 30 сентября 2025
Почему во «Властелине колец» Гэндальф наотрез отказывается от спиртного: в «Хоббите» он был совсем другим Почему во «Властелине колец» Гэндальф наотрез отказывается от спиртного: в «Хоббите» он был совсем другим Читать дальше 30 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности 4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше