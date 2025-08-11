Зрители глазам не поверили, увидев Стэна Ли в новой «Фантастической четверке»: создатель Marvel умер 7 лет назад

На самом деле его сыграл другой актер.

Камео Стэна Ли во всех фильмах Marvel стало уже доброй традицией. Он был охранником в «Халке», счищал пыль с костюма Старка в «Железном человеке 2», сидел в скафандре в «Стражах Галактики. Часть 2».

Традиция прервалась в 2018 году, когда легендарный создатель Marvel ушел из жизни. Долгое время его посмертным появлением на экране считался фильм «Мстители: Финал».

Каково же было удивление фанатов, когда они заметили Ли в новинке — фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Появились даже слухи, что он заранее снялся для картины, предчувствуя свою смерть. Но на самом деле в кадре был не он.

Влияние Стэна Ли на фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» максимально близко передала изначальное видение Стэна Ли и Джека Кирби — соавторов команды, созданной в 1960-х. Фильм, выдержанный в стилистике той эпохи, получил признание за идеально подобранный тон и акцент на семейной динамике.

Благодаря этому лента ощущается как достойная дань памяти Ли — и неудивительно, что режиссёр Мэтт Шакман нашёл способ включить его в фильм.

Камео Стэна Ли в «Фантастической четверке: Первые шаги»

Несмотря на современные компьютерные технологии, Стэн Ли появился в фильме без использования сложной графики. Действие ленты происходит в 1960-х, и Ли изобразил актер Грег Хейст — в образе, соответствующем той эпохе, без знаменитых усов, которые стали визитной карточкой Стэна Ли только в поздние годы.

Хейст появляется вместе с Мартином Дикинсоном, который играет Джека Кирби, в сцене, где Серебряный Сёрфер приземляется в Нью-Йорке. Оба актера смотрят из окна офиса Timely Comics — так изначально называлось издательство, позже переименованное в Marvel Comics.

В кадре также мелькают эскизы классических комиксов Timely и логотип компании. Камео короткое, но эффектное — оно продолжает традицию появлений Стэна Ли в экранизациях Marvel.

Почему это камео так важно

Появление Стэна Ли именно в «Фантастической четвёрке» особенно трогательно, ведь это первая супергеройская команда, которую он создал вместе с Джеком Кирби. Именно она в 1961 году запустила его легендарную карьеру в комиксах.

Ранее портал «Киноафиша» писал про минусы фильма.