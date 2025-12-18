Меню
Зрители еще не успели посмотреть 2 сезон Fallout, а Amazon выдал горячий спойлер: что уже известно о третьем сезоне?

18 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Fallout»

Команда сработала на опережение и развеяла сомнения фанатов.

Пока зрители только готовятся включить второй сезон «Fallout», сериал внезапно делает ход, достойный самой Пустоши. За несколько часов до премьеры стало известно: третий сезон уже в разработке, сценарии пишутся, а съёмки планируют начать летом следующего года. Amazon и Bethesda явно решили не тянуть кота за хвост — и не оставлять фанатов в радиационном ожидании.

Третий сезон уже в работе — и это принципиально

Новость о третьем сезоне появилась почти демонстративно рано — будто студии хотели подчеркнуть уверенность в проекте. По словам продюсеров, команда сериала сумела быстро «собраться в кулак» после первого сезона и наладить производственный ритм.

Создатели прямо говорят: затяжные паузы между сезонами — болезнь современного телевидения, и «Fallout» не хочет ею заразиться. Масштаб шоу сохранят, но ждать по три года между главами зрителям не придётся. Для крупного фантастического сериала — редкая и почти дерзкая позиция.

Второй сезон выйдет раньше и будет выходить по-недельному

Кадр из сериала «Fallout»

Amazon решил сыграть на опережение и выпустить второй сезон раньше ожидаемого срока. Более того, сериал отказывается от формата «весь сезон за вечер» — новые серии будут выходить раз в неделю.

Этот ход продлевает жизнь обсуждениям, теориям и спорам, а сам «Fallout» дольше остаётся в культурной повестке. По сути, платформа возвращает сериалу ощущение события, а не одноразового марафона.

Тодд Говард намекает: сюрпризов будет много

Исполнительный продюсер и глава Bethesda Game Studios Тодд Говард прямо предупреждает: второй сезон стоит смотреть внимательно и терпеливо. Формат еженедельного релиза выбран не случайно — в сюжете заложены повороты, которые должны «раскрываться со временем».

По его словам, сериал не просто продолжит историю, а будет постепенно наращивать масштаб и плотность мира, как это принято в играх серии Fallout.

Сериал и игры начинают работать в паре

Кадр из сериала «Fallout»

Самое любопытное — это не просто третий сезон, а то, как Bethesda планирует синхронизировать сериал и игровую вселенную. Говард подтвердил: сценаристы и разработчики уже обсуждают, какие элементы из будущего сезона могут органично появиться в играх.

Ключевое слово — «органично». Никто не хочет превращать Fallout в рекламный придаток сериала или наоборот. Речь идёт о взаимном обогащении лора, когда телевизионная версия и игры начинают подпитывать друг друга, а не конфликтовать.

Что это значит для фанатов

Фактически «Fallout» закрепляется как долгосрочный флагман Amazon — не эксперимент, а стратегический проект. Ранний запуск третьего сезона говорит о доверии, стабильных рейтингах и чётком понимании, куда движется история.

Если второй сезон оправдает ожидания, Пустошь задержится с нами надолго. И, судя по темпам, ждать новых взрывов придётся куда меньше, чем мы привыкли.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Fallout»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
