Зрители думают, что Индиана Джонс герой, но мы нашли доказательства, что это не так: археолог — настоящий злодей

21 октября 2025 07:29
Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

И есть как минимум три доказательства.

Индиана Джонс всегда был символом приключений: шляпа, кнут, саркастическая улыбка и полное равнодушие к правилам. Но если отбросить романтику, становится очевидно — он вовсе не герой. Его поступки больше напоминают действия человека, уверенного, что цель оправдывает любое средство.

Грабитель под видом профессора

Он называет себя археологом, но работает скорее как культурный мародёр. Инди уверяет, что спасает артефакты для музеев, однако делает это без согласия тех, кому они принадлежат.

В «Ковчеге» он спокойно выносит идола из храма, в «Храме судьбы» решает за целую деревню, где «правильнее» хранить священные камни. Для него археология — не сохранение, а коллекционирование.

Разрушения вместо подвигов

Инди разрушает всё, к чему прикасается, и это не фигура речи. Сгоревший бар Мэрион, взорванные повозки, обрушенные гробницы — его путешествия оставляют за собой след катастроф.

Он стреляет первым, думает потом и редко жалеет. Где появляется Джонс, там бедлам, и только зритель радуется, что это выглядит эффектно.

Герой и его отражение

Доктор Беллок в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» говорит Джонсу: «Я твоё отражение», — и это чистая правда. Оба жадны до находок, оба не видят границ.

Беллок просто работает на злодеев открыто, а Инди делает то же самое под вывеской благородства. Его отличие не в поступках, а в музыке, которая играет в момент, когда он сбегает с украденным артефактом.

Вердикт

Индиана Джонс — не рыцарь в шляпе, а обаятельный разрушитель, которого спасают юмор и саундтрек. В эпоху, когда мир учится уважать чужие культуры, он выглядел бы не героем, а проблемой. Просто мы слишком любим его, чтобы в этом признаться.

Ранее мы писали: В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник.

Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
