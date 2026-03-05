Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма

Вселенная «Игры престолов» расширяется — и на этот раз речь о событии, которое фанаты обсуждали больше десяти лет. Сразу после финала «Рыцаря Семи Королевств» канал HBO официально объявил о разработке проекта «Завоевание Эйегона». Более того, история выйдет в формате полнометражного фильма — впервые для франшизы по книгам Джорджа Мартина.

Игра престолов: Завоевание Эйегона

Сценарий представил Бо Уиллимон — автор «Андора» и «Карточного домика». В центре сюжета — Эйегон I Таргариен и его сестры Висенья и Рейенис, которые на спинах драконов покорили Семь Королевств. Именно с этого момента началась единая монархия Вестероса.

Эта история давно считалась фундаментом всей саги, но до экрана так и не доходила. В книгах Мартина завоевание описано как череда масштабных битв, политических решений и жёстких компромиссов. Потенциал у фильма огромный: драконы в воздухе, армии на поле боя и король, который меняет ход истории.

Дом Дракона и пророчество

Связь с основной сагой глубже, чем может показаться. Эйегон — не просто основатель династии, но и предок Дейенерис и Джона Сноу. В «Доме Дракона» раскрывается концепция «Сна Эйегона» — пророчества о грядущей Долгой ночи.

По легенде, именно видение будущей катастрофы подтолкнуло его объединить Вестерос. Пророчество передавалось из поколения в поколение Таргариенов и в итоге привело к событиям финального сезона «Игры престолов».

Таким образом, новый фильм — это не просто приквел. Это начало всей истории, отправная точка падений и триумфов дома Таргариенов. Если проект сохранит масштаб и политическую глубину оригинала, у франшизы есть шанс пережить второе рождение.