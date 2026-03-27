Зрители до сих пор помнят, как Дейенерис резко слетела с катушек: 3 персонажа из сериалов, которых сгубила одна серия

27 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «Игра престолов»

Даже любимые герои могут потерять доверие зрителей из-за одного спорного решения сценаристов.

Иногда сериал годами выстраивает характер героя, а затем один эпизод меняет всё. Зрители привязываются к персонажам, следят за их развитием, но резкий и нелогичный поворот может перечеркнуть всё. Вот три ярких случая, когда один эпизод серьезно испортил впечатление о любимых героях.

Дейенерис Таргариен — внезапное превращение в злодейку

Финальный сезон «Игры престолов» вызвал много споров, но самым обсуждаемым моментом стал эпизод «Колокола». Именно здесь Дейенерис Таргариен, которую годами показывали как освободительницу, неожиданно уничтожает Королевскую Гавань вместе с мирными жителями.

Этот поворот стал шоком для зрителей. Конечно, в характере героини всегда присутствовала жесткость, но столь резкая трансформация показалась многим необоснованной. В итоге один эпизод полностью изменил отношение фанатов к одной из самых любимых героинь сериала.

Миранда Хоббс — эгоизм вместо дружбы

Продолжение «Секса в большом городе» — сериал «И просто так» — сильно изменил Миранду Хоббс. Особенно зрителей возмутил эпизод «Трагически модная», где героиня оставляет Кэрри, прикованную к постели после операции, ради романтической встречи.

Такой поступок показался фанатам слишком эгоистичным и противоречащим характеру Миранды. Героиня всегда была прямолинейной и независимой, но при этом ценила дружбу. Этот эпизод серьезно испортил отношение зрителей к персонажу.

Директор Скиннер — разрушенная история персонажа

«Симпсоны» редко вызывают споры среди поклонников, но серия «Директор и нищий» стала исключением. В ней выясняется, что директор Скиннер — вовсе не тот человек, за которого себя выдавал, а самозванец по имени Армин Тамзарян.

Этот сюжетный поворот разрушил годы развития персонажа. Более того, после серии всё вернулось на прежние рельсы, словно ничего не произошло. Именно поэтому эпизод до сих пор считается одним из самых спорных в истории мультсериала.

Такие моменты показывают, насколько важно аккуратно обращаться с любимыми героями. Один эпизод способен изменить отношение зрителей — иногда навсегда.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
