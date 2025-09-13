Зрители до сих пор не простили, что из «Кубка огня» вырезали этого персонажа: без него мир Роулинг был неполноценным

Когда в 2027 году HBO запустит свой долгожданный перезапуск «Гарри Поттера», фанаты наверняка будут придирчиво сверять каждую деталь с книгами Джоан Роулинг. Ведь именно за это и ждут новый сериал: за обещание исправить ошибки киноверсий. И среди всех упущений «Кубка огня» особняком стоит одно — отсутствие Людо Бэгмана.

Как «Кубок огня» изменил вселенную Поттера

Четвёртая часть стала точкой невозврата: исчез детский уют Хогвартса, уступив место взрослым страхам. Чемпионат мира по квиддичу обернулся маршем Пожирателей смерти, Турнир трёх волшебников привёл к возвращению Волан-де-Морта и гибели Седрика Диггори.

В фильме передали мрачный тон книги, но ради хронометража вырезали целые сюжетные пласты.

Самая нелепая потеря

Вместе с Винки, Добби, Бертой Джоркинс и расширенной ролью Риты Скитер со страниц исчез и Людо Бэгман — чиновник Министерства магии, азартный игрок и по совместительству судья Турнира.

Его фигура важна не только как колоритный элемент: через него показана коррупция и слабость Министерства, а также взросление Фреда и Джорджа, которых Бэгман попросту кинул с золотом лепреконов. Без этой линии «Кубок огня» потерял одну из самых ярких социальных граней.

Почему HBO должен это исправить

Перезапуск обещает быть многосезонным, и у шоураннеров будет время показать всё, что не влезло в кино. Бэгман — не комический эпизодический персонаж, а зеркало волшебного общества: обаятельный, но трусливый, он демонстрирует, как под прикрытием славы и харизмы скрывается банальная жажда наживы.

В сериале HBO его история способна подчеркнуть не только моральное падение отдельных магов, но и системные проблемы Министерства, что сделает «Кубок огня» куда глубже и честнее.

Итог

Если «Кубок огня» в кино запомнился зрителям скорее вспышками — криком Дамблдора, смертью Седрика, возвращением Тёмного Лорда, — то сериал просто обязан восстановить всю структуру книги.

И главным индикатором верности источнику станет появление Людо Бэгмана. Без него новый «Гарри Поттер» рискует повторить старые ошибки, а с ним — наконец-то раскрыть мрачную и многослойную вселенную так, как это задумывала Роулинг.

