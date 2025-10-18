Зрители давно этого ждали: НТВ покажет новый сериал «Константинополь» — и он не про ментов и погони

НТВ готовит премьеру, которая выбивается из всех привычных форматов канала. 30 октября на Иви, а затем 3 ноября в эфире НТВ стартует «Константинополь».

Это историческая драма, действие которой разворачивается на фоне событий начала 1920-х. В центре сюжета картины — люди, потерявшие страну, дом и надежду.

Новый поворот для канала

Многие зрители уже устали от одинаковых сериалов про оперативников и криминал — и, кажется, НТВ наконец услышал аудиторию.

«Константинополь» стал шагом в сторону большого кино: масштабные декорации, сложные характеры и атмосфера времени, когда на карте рушились империи и создавались новые судьбы.

О чём сериал

После поражения в Гражданской войне белые офицеры бегут из России. Среди них — полковник Сергей Нератов, которого играет Александр Устюгов.

Потеряв семью и звание, он оказывается в чужом Константинополе и вынужден бороться за право своих соотечественников на жизнь в изгнании.

В сериале также снялись Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро и Вячеслав Чепурченко.

За кадром

Проект снят Сергеем Чекаловым, сценарий написали Алексей Мизгирев и Анастасия Максимова.

